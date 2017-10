Урок рисования: от Леонардо до Матисса

Леонардо да Винчи, Дюрер, Рембрандт, Тьеполо, Энгр, Сера, Матисс... Великие мастера европейского искусства разных эпох объединены в новой экспозиции, подготовленной кураторами музея Метрополитен в Нью-Йорке.

В среду 4 октября здесь открывается выставка «От Леонардо до Матисса: рисунки мастеров из коллекции Роберта Лимана» (Leonardo to Matisse: Master Drawings from the Robert Lehman Collection).

Предваряя презентацию выставки для прессы, нынешний президент и глава музея Метрополитен Дэниэл Вайс (Daniel Weiss) выразил соболезнования жертвам трагедии в Лас-Вегасе, заметив, что искусство и культура не могут оставаться в стороне от драм и тяжких испытаний реальной жизни.

Как нарисовать медведя

Как сообщил Вайс, новая выставка включает 55 рисунков, выполненных в разных техниках, стилях и жанрах – от анатомических штудий до библейских сюжетов, от панорамных пейзажей до эскизов к скульптурным проектам.

Президент музея подчеркнул, что открывающаяся выставка является первой презентацией обширной коллекции рисунков банкира и покровителя искусств Роберта Лимана. По прошествии шести десятилетий он собрал более 700 графических работ самых знаменитых художников европейского искусства.

Организовали выставку Дита Эмори (Dita Amory), ответственный куратор музея, и Элисон Ногейра (Alison Nogueira), заместитель куратора.

Дита Эмори является в музейной структуре администратором коллекции Лимана. Она работает в Мет более двадцати лет, организовала такие значительные выставки, как «Мадам Сезанн», «Пьер Боннар» и «Нео-импрессионизм: круг Поля Синьяка». Ее коллега Элисон Ногейра – эксперт по итальянскому Ренессансу.

«Рисунок, его эволюция, его вершины, наглядно представлены в этой экспозиции, – сказала Дита Эмори. – Можно сказать, что для каждого крупного европейского мастера рисование являлось неотъемлемой, важнейшей частью профессии, будь-то наблюдения Леонардо за анатомией медведя, или постижение Дюрером себя как художника в раннем автопортрете, или переосмысление Рембрандтом шедевра Леонардо «Тайная вечеря».

Кураторы говорили о высочайшем мастерстве рисовальщиков, которые на небольшом пространстве листа с помощью скупых изобразительных средств, среди которых тушь, перо, карандаш, уголь, мел, смогли выразить красоту человека и мира, передать сложные переживания, создать сложные композиции.

Рисунок в масштабе транспаранта

Некоторые рисунки итальянских художников эпохи раннего Возрождения точно не атрибутированы. Объясняя это, Дита Эмори отметила, что отношение к рисункам было менее трепетное, чем к живописным творениям тех же мастеров. Им, как правило, не уделяли должного внимания собиратели, считая работы на бумаге тушью и пером лишь подготовительными эскизами и этюдами, не имеющими большой ценности.

Элисон Ногейра подробно проанализировала один из главных шедевров выставки – рисунок пером и тушью Альбрехта Дюрера «Автопортрет с этюдами руки и подушки» и обратную сторону его «Шесть этюдов подушки», созданные в 1493 году. По ее словам, молодой Дюрер создает своего рода диалог духовного начала (автопортрет) и физического (рука), включая в него столкновение экзистенциального компонента и бытового (подушка). Она связывает концепцию Дюрера с очевидно увлекшими художника в то время идеями неоплатонизма Николая Кузанского, одного из крупнейших немецких мыслителей той эпохи.

Не менее увлекательна история создания и интерпретация рисунка Рембрандта «Тайная вечеря», написанного великим мастером красным мелом в 1634-35 годах. Он вдохновлялся знаменитой фреской Леонардо в миланской церкви Санта Мария делла Грацие, которую, кстати сказать, в оригинале никогда не видел. Рембрандт пересомысливает оригинал, меняя позы и жесты Христа и апостолов, причем, напряженный творческий процесс передан наглядно: он делает изменения поверх уже им написанного.

«Насколько Рембрандт любил Леонардо, настолько Энгр любил Рафаэля, – говорит Элисон Ногейра, указывая на набросок французского мастера 19-го века Жана Огюста Доминика Энгра к картине «Рафаэль и Форнарина» (1814). По словам куратора, этот изысканный рисунок, передающий красоту и трепетность полулегендарной возлюбленной и натурщицы Рафаэля, избран главным имиджем открывающейся выставки и помещен на ее плакаты и огромный транспарант на фасаде музея.

Как подчеркнула Дита Эмори, рисунки Дега, Сера, Матисса и других французских мастеров 19-го и начала 20-го века века демонстрируют возросшую свободу и в использовании материалов, и в творческой экспрессии, что отражало огромные изменения в сознании людей той эпохи.

Главная страсть банкира

Коллекцию изобразительного искусства Роберта Лимана считают одной и самых значительных частных коллекций на территории США. Она включает в себя более 2600 предметов европейского искусства с 14-го по 20-й век - картины, рисунки, рукописи, скульптуру, керамику, текстиль, эмали, ювелирные изделия.

Роберт Лиман купил первые рисунки в 20-е годы прошлого века, сделав таким образом первое добавление в коллекцию живописи, собранную его отцом. Он начал с редких листов мастеров раннего итальянского Возрождения, постепенно расширяя зону своих собирательских интересов, куда вошли со временем произведения мастеров Великобритании, Франции, Нидерландов, Испании, США.

Роберт Лиман родился в Нью-Йорке в 1891 году в еврейской семье. Он известен как глава инвестиционного банка Lehman Brothers, а также как знаток скаковых лошадей, собиратель искусства и щедрый филантроп. В 1913 году он окончил Йельский университет. Когда его отец умер в 1925 году, «Бобби» Лиман возглавил весь семейный бизнес, который с годами сделал его одним из богатейших людей Америки.

С музеем Мет Лимана связывают долгие годы тесного сотрудничества. Он был членом правления музея, а в 60-е годы стал первым председателем правления. В 1957 году примерно три сотни работ из его коллекции были показаны на выставке в Лувре, что сделало Лимана первым американским частным коллекционером, удостоенным такой чести. В 1968 году он получил звание почетного доктора гуманитарных наук в Йельском университете за то, что «оживил гражданскую жизнь, культуру и художественное развитие нашей цивилизации».

«Лиман был неукротимым собирателем-энтузиастом, – сказала «Голосу Америки» Дита Эмори. – Если распределить покупаемые им вещи во времени, то окажется, что он приобретал новые предметы для своей коллекции в среднем два раза в неделю. Начало было положено в 1924 году, когда он купил коллекцию Луиджи Грасси из 34 рисунков художников итальянского Возрождения. Затем в его орбиту попали голландцы Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, французские мастера Ватто, Фрагонар, Домье, Дега, Сера и Синьяк».

После его смерти в 1969 году согласно завещанию фонд Роберта Лимана передал в Мет примерно 3 тысячи работ, в том числе коллекцию рисунков европейских мастеров.

х х х

Разумеется, такие выставки, как эта или, скажем, многими ожидаемая выставка Микеланджело, открывающаяся в ноябре, подтверждают высокий международный статус музея Метрополитен. На днях еще одно подтверждение поступило от популярного туристического онлайн-портала TripAdvisor. Он обнародовал ежегодный рейтинг мировых достопримечательностей, основанный на мнении пользователей во многих странах.

Среди всех музеев мира Метрополитен назван первым, причем лидирующие позиции нью-йоркский музей сохраняет третий год подряд.

Выставка «От Леонардо до Матисса» закроется 7 января 2018 года.