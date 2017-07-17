Новая «Леди Макбет»: между Шекспиром и Лесковым

Каноническая история страсти, преступления и предательства сегодня трактуется как проявление отчаяния женщины, оскорбленной равнодушием, презрением и деспотизмом мужа и его семьи. На трагическом феминистском бунте, переросшем в кровавое злодейство, делают акцент критики, разбирая смысловой посыл новой британской кинодрамы «Леди Макбет» (Lady Macbeth).

В минувший уикенд прокатная компания Roadside Attractions выпустила эту ленту британского кинорежиссера-дебютанта Уильяма Олдройда (William Oldroyd) в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В последующие недели она выйдет в других городах США, включая столичный Вашингтон, Сан-Антонио и Сан-Франциско.

Убийство во имя страсти

В основу фильма положен очерк русского писателя Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», написанный в 1864 году. Олдройд, театральный режиссер, снявший прежде три короткометражки, следуя сценарию Элис Берч (Alice Birch), перенес действие новеллы из России 19-века в викторианскую Англию.

Флоренс Пью (Florence Pugh), которой было 19 лет, когда она снималась в картине, играет Кэтрин, полнокровную и жаждущую чувств юную избранницу богатого землевладельца. Но начиная с первой брачной ночи Александер (Пол Хилтон), желчный неврастеник и женоненавистник, не проявляет к своей молодой супруге никаких чувств, кроме презрения и злобы. Всячески ее унижает и сварливый и подозрительный свекр Борис (Кристофер Фэйрбэнк). Картину гнетущего, беспросветного бытия Кэтрин дополняет молчаливая служанка Анна (Наоми Эйки), приставленная следить за хозяйкой. Не мудрено, что когда на горизонте появляется молодой, мужественный, озорной и любвеобильный работник ее мужа Себастьян (Космо Джарвис), сердце Кэтрин тает в долю секунды, и ее переполняет чувство беззаветной любви и страсти к своему поначалу секретному избраннику.

пуританские декорации строги и суровы, они поглощают в себя модернистские чувства фильма и делают холодные злодеяния Кэтрин еще более леденящими кровь»

«Драматург Элис Берч, для которой это первый сценарий, и режиссер Уильям Олдройд, для которого это режиссерский дебют, предъявляют нам героиню, черпающую властную силу в своей дерзости и мстительности, что вовлекает в хаос всех вокруг нее – обладающих властью и не имеющих ее», – пишет Дэвид Морган, обозреватель телеканала CBS News. – Не ожидайте изобразительной пышности «Аббатства Даунтон» – пуританские декорации строги и суровы, они поглощают в себя модернистские чувства фильма и делают холодные злодеяния Кэтрин еще более леденящими кровь».

Цепь роковых случайностей вырастает в череду страшных преступлений, которые совершает Кэтрин, ведомая страстью к Себастьяну и желанием любой ценой сохранить их близость. Тот же, мучимый сомнениями и считающий себя соучастником убийств, в итоге раскаивается и признается во всем. Но в отличие от фабулы первоисточника, Кэтрин удается ввести в заблуждение следователей. Она обвиняет в злодеяниях Себастьяна и Анну, и в суд в финальных кадрах везут именно их, а неразоблаченная убийца остается одна в сумрачных покоях своего особняка.

В дополнение к точной режиссуре Олдройда критики отмечают великолепную работу оператора Ари Вегнера, художника-постановщика Жаклин Абрамс и костюмы Холли Уоддингтон.

Пытка корсетом

Многие обозреватели отмечают уверенную игру 21-летней британской актрисы Флоренс Пью. Образ Кэтрин в ряде рецензий напрямую связывают с шекспировской леди Макбет.

«Нужно время, чтобы понять реальную суть характера главной героини «Леди Макбет»

«Нужно время, чтобы понять реальную суть характера главной героини «Леди Макбет», – пишет кинокритик «Нью-Йорк таймс» Манола Даргис. – Вам может казаться, что вы ее знаете, что она якшается со смертью, что она льет яд в уши супругу. Конечно, очевидные переклички с Шекспиром намекают на то, что в этой хозяйке дома, непроницаемой красавице Кэтрин (отменная Флоренс Пью), есть что-то сулящее опасность».

«Я никогда о ней прежде не слышал, – пишет о Флоренс Пью обозреватель журнала The Atlantic Дэвид Симс. – Но нет сомнения, что фильм возвещает о появлении крупного таланта, напомнившего об экранных героинях из костюмных драм 30-х годов. Она (Пью) убедительно передает трансформацию Кэтрин из невинной невесты в расчетливую хозяйку дома, а затем и во что-то очень тревожное – без нее фильм мог бы восприниматься смехотворно мелодраматичным».

«Я была очень взволнована своим участием в фильме, я никогда не встречала такую сложную и противоречивую героиню в жизни

«Я была очень взволнована своим участием в фильме, я никогда не встречала такую сложную и противоречивую героиню в жизни, – сказала Флоренс Пью на встрече со зрителями в киноцентре IFC в Гринвич-Виллидж. – На мировой премьере в Торонто зрители аплодировали, когда моя героиня убила мужа, Это было невероятно, но понятно. Как и были понятны зрительские стоны, когда она убивала лошадь своего супруга. А когда она задушила малыша Тедди, это было, наверное, слишком тяжкое испытание для многих зрителей. И для меня тоже. Я ненавижу насилие в жизни, и убийство ребенка – это то, что мне пришлось осознать на съемочной площадке, попытаться настроить себя соответствующим образом».

«Финал драмы существенно переделан Элис (Берч), - говорит Флоренс Пью. – Если в оригинале Кэтрин по дороге на каторгу хватает Анну и вместе с ней падает в воду, то у нас финал гораздо более для нее благоприятный».

В качестве уточнения: в новелле Лескова двух преступных любовников, Катерину и Сергея, отправляют на каторгу за совершенные ими убийства, и во время переправы на пароме через Волгу Катерина прыгает в холодную воду, схватив «разлучницу» Сонетку, с которой Сергей на ее глазах крутил «тюремный роман». Обе женщины погибают.

В ключевых сценах фильма Кэтрин появляется на экране в элегантном и строгом темно-синем платье с корсетом.

«Это был особый опыт – вживление в мучительно тугой корсет и опыт передвижения в этом наряде,

«Это был особый опыт – вживление в мучительно тугой корсет и опыт передвижения в этом наряде, –сказала со смехом Пью. – Могу сказать, что платье меня изменило, изменило то, как я дышу, как я двигаюсь, как я принимаю пищу. Женщины той эпохи были несчастными узницами своей одежды».

Сумбур и музыка

Режиссер Олдройд отказывается от музыки, и большая часть фильма наполнена лишь скупыми диалогами и природными шумами. Любопытно, что в мире новелла Лескова получила известность во многом благодаря музыкальному гению Дмитрия Шостаковича, в 30-е годы прошлого века, написавшего оперу «Леди Макбет Мценского уезда» (во второй редакции – «Катерина Измайлова»). Ее считают одной из лучших русских опер 20-го века. Творение Шостаковича было осуждено и запрещено в СССР в 1936 году после печально знаменитой статьи в «Правде» «Сумбур вместо музыки», инициатором и чуть ли не соавтором которой считают Сталина.

Первой киноэкранизацией новеллы Лескова считают не сохранившийся немой фильм «Катерина-душегубка» 1915-1916 года режиссера Александра Аркатова. В 1962 году польский режиссер Анджей Вайда поставил в Югославии «Сибирскую леди Макбет», используя музыку Шостаковича, а в 1989 году Роман Балаян сделал свою опоэтизированную версию очерка с Натальей Андрейченко и Александром Абдуловым в главных ролях. В 1994 году Валерий Тодоровский перенес действие лесковской драмы в современность в фильме «Подмосковные вечера» с Ингеборгой Дапкунайте и Владимиром Машковым.

Как сообщил сайт «КиноПоиск», в России компания «Экспонента» выпустит «Леди Макбет» на экраны 3 августа.