Голодомор: сталинский геноцид Украины

Получасовой документальный фильм канадки Ариадны Охримович (Ariadna Ochrymovych) «Голодомор: голоса выживших» (Holodomor: Voices of Survivors) показывался на десятках фестивалей, а в начале ноября будет демонстрироваться на EstDocs – эстонском кинофестивале в Торонто.

Этой же теме посвящена новая книга американской журналистки, лауреата Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум (Anne Applebaum) «Красный голод: война Сталина с Украиной» (Red Famine: Stalin’s War on Ukraine), выпущенная в октябре издательством Doubleday.

Почему события в Украине 1932-1933 годов продолжают привлекать пристальное внимание североамериканских исследователей и кинематографистов?

«Долгие годы украинцы, даже уехавшие на Запад, опасались по разным причинам вспоминать страшный голод начала 30-х годов, – сказала в интервью «Голосу Америки» Ариадна Охримович, живущая в Торонто. – И лишь с установлением государственности независимой Украины часть из них согласились рассказать о пережитом».

«Геноцид в Украине, осуществленный режимом Сталина, повлек за собой миллионы жертв, – заявила Энн Эпплбаум на презентации своей новой книги в Институте Гарримана в Нью-Йорке. – Очень многое открывается только сейчас. И эхо национальной трагедии невиданного масштаба продолжает преследовать украинскую нацию и сегодня».

Верховная Рада Украины в 2006 году признала Голодомор актом геноцида украинского народа. Ежегодно каждую четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов.

Медийный вакуум

Энн Эпплбаум убеждена, что Сталин и его окружение намеренно создавали условия для массового голода в Украине, одновременно жестоко преследуя и уничтожая националистически настроенную интеллигенцию и политиков, мечтавших о независимости Украины.

«Сталин не терпел никаких проявлений оппозиционности, – отметила журналистка. – Когда в 1932 году коллективизация стала захлебываться в Украине и крестьяне начали проявлять недовольство грабительской практикой хлебозаготовителей, Кремль усилил жесткий курс, что создало условия для массового голода в сельских районах. Я подробно пишу в книге об этих параллельных процессах – преследовании национальной интеллектуальной элиты и атаках на украинское крестьянство».

Энн Эпплбаум – колумнист газеты «Вашингтон пост», постоянный автор «Нью-Йорк ревью оф букс». Будучи приглашенным профессором Лондонской школы экономики, она ведет проект по анализу пропаганды и дезинформации. Среди ее книг – «Железный занавес» (Iron Curtain) и «Гулаг: история» (Gulag: A History), получившая в 2004 году Пулитцеровскую премиию в категории нон-фикшн. Она живет в Польше со своим мужем, известным политиком Радеком Сикорски и их двумя детьми.

Объясняя причины скупого освещения Голодомора в мировой прессе и шокирующей неосведомленности западных масс медиа в те годы, Эпплбаум отметила, что вокруг Украины сталинским режимом был создан своего рода кордон в виде блокпостов. Въезд во многие области Украины был запрещен. Одновременно составлялись «черные списки», в которые заносились «опальные» города и деревни, которым запрещалось принимать продовольственную помощь извне.

Хлебозаготовители-продотрядовцы, многие из них приезжие из России, получали четкие инструкции сверху, предписывавшие забирать у «кулаков» все подчистую. Конфисковывали не только зерно, но и все остальное, представлявшее ценность, – продукты питания, деньги, одежду. Многие семьи выселяли и отправляли в Сибирь и Казахстан. Волны реквизиций накатывали по несколько раз. Приехавшие активисты железными прутами протыкали стены построек и землю вокруг хат и сараев, ища спрятанное зерно. Оставленные без пропитания, целые деревни были обречены на мучительную гибель. Пик массового голода пришелся на весну 1933 года.

Советские власти не пускали иностранцев в зону «большого голода». Лишь единицам зарубежных наблюдателей удалось увидеть своими глазами страшные картины Голодомора. Один из них – австрийский инженер Александр Винербергер, работавший в Харькове. Именно его фотографии Эпплбаум использовала в качестве иллюстраций для книги, наряду с другими, запечатлевшими, в частности, заготовителей с конфискованным зерном. По ее прикидкам, существуют лишь примерно пять десятков фотографий, запечатлевших Голодомор.

Как подчеркнула Эпплбаум, западные корреспонденты, аккредитованные в Москве, знали, что они могли написать, а что – нет, поскольку их материалы просматривались советскими цензорами перед отправкой в редакции. Одному из них, британцу Малькольму Маггериджу удалось дипломатическим багажом отправить правдивые свидетельства о голоде в Украине, которые были опубликованы в «Манчестер гардиан». Молодой валлийский фрилэнсер Гарет Джонс побывал в Украине в разгар голода, а затем честно описал увиденное и услышанное в британских газетах. В то же самое время глава московского бюро «Нью-Йорк таймс», влиятельный журналист Уолтер Дюранти, упорно отрицавший Голодомор, написал печально известную статью под названием «Русские голодны, но не голодают». Некоторым западным политикам показывали «потемкинские деревни», призванные убедить их в отсутствии голода в сельских районах Украины.

Эхо геноцида

В реальности же очевидцы описывали огромный размах голода, включая такие его экстремальные проявления, как случаи каннибализма и убийств родителями своих детей, чтобы прекратить их мучения.

«Голодомор» не имел таких образованных, талантливых летописцев, как сталинский Гулаг,

«Голодомор» не имел таких образованных, талантливых летописцев, как сталинский Гулаг, – заметила Эпплбаум. – Здесь не было таких ярких перьев, как Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург. Крестьяне были в массе своей неграмотны. Сохранились преимущественно устные свидетельства, записанные чаще всего позднее».

По уточненным данным считается, что жертвами Голодомора 1932-33 годов стали 3,9-4,5 млн жителей Украины. Характерно, что результаты переписи населения СССР 1937 года, в которых проглядывала колоссальная убыль населения, были изъяты и засекречены, а руководители переписи репрессированы.

Автор книги напомнила, что в то время, как миллионы людей голодали, продолжался государственный экспорт зерна, что давало сталинскому режиму валюту на приобретение машин и оборудования для индустриализации страны, объявленной главной задачей первой пятилетки.

Отвечая на вопрос корреспондента «Голоса Америки» о персонально виновных в создании условий для Голодомора, Эпплбаум выразила мнение, что вся ответственность лежит на Сталине и коммунистическом руководстве СССР, включая региональных и местных лидеров.

«Геноцид 30-х продолжает влиять на взаимные отношения русских и украинцев,

«Геноцид 30-х продолжает влиять на взаимные отношения русских и украинцев, –заметила Эпплбаум. – Когда Путин в 2014 году увидел молодых ребят на Майдане в Киеве, размахивающих национальными флагами свободной Украины, думаю, он ощутил зримую опасность своему режиму, подобно тому, как Сталин опасался национализма и свободолюбия украинцев».

Канадский ракурс

Есть своя логика, что новый документальный фильм о Голодоморе снят в Канаде, которая стала второй родиной для сотен тысяч украинских эмигрантов и беженцев. Многие годы история Голодомора оставалась тайной. Люди, в том числе очевидцы, остерегались касаться этой болезненной темы. О ней, правда, писали некоторые западные историки, например, Роберт Конквест, тем самым пытаясь развеять завесу молчания.

Для работы над фильмом «Голодомор: голоса очевидцев» Ариадне Охримович потребовались несколько лет. Будучи независимым режиссером и продюсером, она колесила по всей Канаде, находя уцелевших очевидцев Голодомора и снимая интервью с ними на видео. Проект стал возможным благодаря федеральному гранту. А затем она использовала отснятый материал для своего независимого фильма, которому оказали помощь ряд общественных организаций Канады. Охримович побывала и в Украине, работала там в архивах, беседовала с историками.

Как рассказала она «Голосу Америки», находить в разных провинциях Канады очевидцев Голодомора ей помогали священники украинских церквей, которые лучше чем кто-либо знали свою паству. Примерно сто человек согласились поделиться воспоминаниями, причем многие делали это впервые. В фильм вошли примерно треть из этих интервью.

«Некоторые соглашались, а потом отказывались говорить. Они не хотели заново переживать кошмар, преследовавший их всю жизнь.

«Некоторые соглашались, а потом отказывались говорить, – заметила режиссер. – Они не хотели заново переживать кошмар, преследовавший их всю жизнь. Некоторые даже детям своим ничего прежде не рассказывали. Один мужчина после колебаний согласился и сквозь слезы рассказал на камеру то, что помнит, в частности, как он и его маленькая сестренка в разгар голода ели траву».

Как рассказала Охримович, ее фильм показывался на многих кинофестивалях в Северной Америке и Европе, получил несколько премий. В сентябре его показали на независимом кинофестивале в Торонто, а в начале ноября он будет демонстрироваться там же на эстонском кинофестивале.

В качестве визуальных свидетельств Охримович использовала в фильме известные фото Винербергера, а также другие архивные снимки. Осознавая скудость документации по Голодомору, режиссер решила прибегнуть к помощи молодого канадского художника Юрия Рыбалки (Iouri Rybalka), живущего в Ванкувере выходца из Украины.

«Я попросила Юрия проиллюстрировать отдельные эпизоды, рассказанные очевидцами, –пояснила Охримович. – Поначалу он отказывался, говоря, что слишком молод, чтобы касаться такой серьезной темы. То, что он сделал, на мой взгляд, очень талантливо и выразительно, у Юрия есть свое видение».

Характеризуя реакцию публики на фильм, она заметила, что многие зрители в Канаде и США не знали самого факта геноцида украинского народа в начале 30-х годов.

«Люди выходили из зала потрясенные, – сказала Охримович. – Многие плакали, благодарили за то, что я взяла на себя нелегкую моральную ношу донести правду о тех страшных событиях».

Как сообщила режиссер, фильм «Голодомор: голоса очевидцев» рекомендован в ряде школ Канады как методический материал для учителей, рассказывающим своим ученикам о понятии геноцида как международного преступления.