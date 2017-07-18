«Игра престолов» взошла на трон популярности

Перый эпизод седьмого сезона средневекового фэнтези «Игра престолов» (Game of Thrones), показанный кабельным каналом HBO в минувшее воскресенье, собрал 16,1 млн зрителей. Из них 10,1 млн зрителей смотрели его на телеэкранах, остальные по стриминговым сервисам. В России его с понедельника показывает на коммерческой основе онлайн-сервис «Амедиатека».

Как отмечает рупор американского шоу-бизнеса Variety, эта цифра, 16,1 млн зрителей, знаменует скачок на 50% в размере зрительской аудитории по сравнению с премьерой первого фрагмента предшествующего, шестого сезона, причем та премьера прошла весной, когда телеаудитория обычно больше, чем летом. Это рекорд и для всей сериальной продукции кабельного канала HBO.

Шквал твитов

Шестой сезон «Игры престолов» получил общую аудиторию в 25,7 млн зрителей на каждый эпизод, что сделало тот сезон самым «смотрибельным» за всю историю HBO. Также необычно, что интерес к сериалу рос год от года, а ведь обычно происходит наоборот.

Кроме того, показателем колоссального интереса стало рекордное количество твитов, обрушившихся на первый эпизод седьмого сезона. Всего их зафиксировано 2,4 миллиона, поставленных онлайн непосредственно во время показа первого эпизода седьмого сезона. Один лишь фрагмент, где в крохотной роли солдата на привале выступил британский поп-музыкант Эд Ширан, удостоился 7 процентов всех твитов.

Что касается содержательной линии, то, как и в предыдущих сериях, основанных на романах американского писателя Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь Льда и Огня», речь идет о жестоких войнах, сведении счетов между враждующими кланами, борющимися за власть и территории, о лояльности и предательстве, об алчности и смирении, любви и ненависти. Грядёт самая масштабная и кровавая битва, в которой сойдутся армии всех соперничающих королевств.

Главной темой сериала была и остается магия власти, разные способы ее достижения, влияние ее на характеры и судьбы людей. Судя по реакции онлайн-сообщества, особую симпатию вызвала Арья Старк, гордая и своенравная дочь лорда Старка. Ее играет актриса Мэйси Уильямс. Фанаты восторженно называют Арью «плохишом» и «дикаркой». Любопытно, что целая плеяда незаурядных женских характеров, представленная в новом сезоне сериала, породила популярный твит «будущее – за женщинами». «Сильных героинь можно перечислять с той же страстью, с какой Арья Старк читает список своих жертв, – замечает Егор Москвитин на сайте Meduza. – Серсея, Санса, Бриенна, Дейенерис, Олейна, Эллария, Лианна, Мелисандра, Миссандея, Яра, Мира — и наверняка кто-то еще».

Телеканал HBO запустил сериал «Игра тронов» в 2011 году, и мало кто предполагал, что мрачное и жестокое фэнтези вырастет в небывалый социологический феномен и станет коммерческим блокбастером. Создатели сериала Дэвид Беньофф и Д.Б.Вайсс пошли на риск, и он всецело оправдался. Сериал снимается на студии «Титаник» в Белфасте, а съемки проходят на натурных площадках в Великобритании, Хорватии, Испании, Канаде, Марокко, США и в других странах.

Разгадать загадку успеха

Некоторые известные российские критики отказались комментировать «Голосу Америки» громадный успех сериала, в том числе и в России, где у него, как и в других странах, возник в последнее время культовый статус.

Кинообозреватель Юрий Гладильщиков сказал вашему корреспонденту: «Я, наверное, единственный критик, который не видел ни одной серии. Сам не раз говорил, что у меня нет любимых и нелюбимых жанров, но вот фэнтези не люблю точно, если не считать «Властелина колец», «Хоббита» и «Гарри Поттера» – хотя это скорее не фэнтези, а философские романтико-авантюрные эпопеи».

Примерно той же точки зрения придерживается другой авторитетный кинокритик и журналист Валерий Кичин. «Что касается сериала («Игра тронов»), я его не смотрю, – сказал он. – Комментировать, пожалуй, не смогу, потому что видел не больше чем пару серий. Да и те смотрел невнимательно. Мне было дико скучно, ни сюжет, ни персонажи не заинтересовали. По-моему, это бесплодная трата времени. А успех его – для меня загадка».

А вот популярный блоггер Александр Флинт, живущий в Нью-Йорке, попытался «поверить гармонию алгеброй» и разложить по полочкам феномен успеха брутальной телевизионной саги.

«Успех обеспечен несколькими компонентами сразу. Первое: очень серьёзная, симфоническая, а не эстрадная музыка.

«Успех обеспечен несколькими компонентами сразу, – считает Флинт. – Первое: очень серьёзная, симфоническая, а не эстрадная музыка. Это создает тот же драматический и эмоциональный эффект, что и саундтрэки «Звездных войн» или «Пиратов Карибского моря». Второе: актеры, которые играют в сериале, прежде все были неизвестны широкому зрителю, но почти все играли в театре. А театр предполагает более серьезный выход эмоций, нежели фильм. Театральный опыт даёт актёрам огромный плюс. Третье: в сериале, пусть и с добавками и фантазиями, предстает человеческая история, уходящая в самую древность. И это не только перепевы войны Белой и Алой Розы в Англии, как многие думают. Здесь слышны отголоски междуусобной войны между сыновьями падишаха Шах-Джахана в Индии, войны между арманьяками и бургиньонами во Франции 15-го века. Много и других ассоциаций».

«Они хотят вернуть то, что у них украдено или отобрано силой. Момент справедливости действий очень важен.

Александр Флинт обращает внимание на импонирующие многим зрителям мотивации, которые движут героями этой эпопеи. «Они хотят вернуть то, что у них украдено или отобрано силой, – говорит блогер. – Момент справедливости действий очень важен. А жестокость и мстительность воспринимаются необходимой карой за преступления и грехи. Те, кто смеялись и издевались вначале над слабыми, должны получить по заслугам в конце».

Сказка или эпос?

Свою долю скепсиса добавила кинокритик и блогер Екатерина Барабаш.

Но седьмой сезон смотреть буду, хоть убейте, потому что сама хочу наконец понять феномен популярности этого сериала.

«Скажу честно: «Игра престолов», на мой взгляд, по большей части – скука смертная, – сказала она в ответ на просьбу «Голоса Америки» прокомментировать беспрецедентный успех сериала. – Кроме того, порой разобраться в родственных связях героев, в сплетениях их отношений решительно невозможно, особенно не фанатам. Вот и я – к фанатам не отношусь, что было в предыдущем сезоне – не помню, кто кому кем приходится и что вообще тут делает – тоже не помню. Но седьмой сезон смотреть буду, хоть убейте, потому что сама хочу наконец понять феномен популярности этого сериала. Мне кажется, что секрет популярности «Игры престолов» тот же, что у «Гарри Поттера» или «Властелина колец», – удачное смешение жанров и реальностей. Фэнтези и «правда жизни» тут очень строго дозированы и перемешаны таким ювелирно точным образом, что любителям драмы не мешает фэнтези, а фанатам фэнтези – драма. При том, что в «Игре престолов» действуют какие-то немыслимые зомби, драконы, герои восстают из мертвых, – вся эта фантазийная нечисть вплетена в квазиреальное эпическое полотно ровно в той пропорции, чтобы дать драматическому действию максимум свободы. Поэтому «Игра престолов» практически не воспринимается как сказка – она гораздо больше походит на средневековый размашистый эпос, в котором героям порой разрешено вести себя не по-человечески. Но это причина, скажем так, культурологического свойства».

Драматургическая оправданность здесь нарушается постоянно, и никогда не знаешь, откуда она выскочит. Вот это, по-моему, очень хитрый ход – возвести нелогичность в принцип и заставить зрителя на нее подсесть»

«А есть причина попроще, из психологии, – заключает свой блиц-анализ сериала Екатерина Барабаш. – Я поняла: каждый зритель «Игры…» – мазохист, тайный или явный. Потому что авторы со своими героями поступают совершенно нелогично жестоко – обычно их убивают незаслуженно, не вовремя и словно невпопад. “Нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь ...” Драматургическая оправданность здесь нарушается постоянно, и никогда не знаешь, откуда она выскочит. Вот это, по-моему, очень хитрый ход – возвести нелогичность в принцип и заставить зрителя на нее подсесть».

Россия, судя по ажиотажной реакции Интернета, также крепко подсела на американское фэнтези от HBO. Фанатство проявляется по-разному. Как сообщил портал «Вечерняя Москва», более 350 человек посмотрели первую серию седьмого сезона «Игры престолов» на специальном показе в Московском метрополитене.

Предполагается, что завершит проект «Игра престолов» восьмой сезон, планируемый к релизу в 2018-2019 годах.