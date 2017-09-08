Давид и Голиаф сражаются в Арканзасе

В арканзасском городке Кроссетт примерно 5500 жителей. В этой местности есть один главный работодатель – целлюлозно-бумажный комбинат корпорации Georgia-Pacific, принадлежащей братьям Чарльзу и Дэвиду Кох, бизнесменам-миллиардерам, входящим в список 100 самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Многим американцам знакомы бренды производимых здесь бумажных салфеток, полотенец, туалетной бумаги Angel Soft, Brawny Paper Towels, Quilted Northern и бумажных стаканчиков Dixie.

Вот уже долгое время со всемогущими магнатами конфликтует группа жителей городка. Их главная претензия к администрации и владельцам комбината – сильное загрязнение окружающей природы, из-за которого, как они считают, очень многие горожане страдают онкологическими и другими опасными заболеваниями.

Об этом конфликте рассказывает новый документальный фильм «Моногород» (Company Town), который в пятницу 8 сентября начинает демонстрироваться в Нью-Йорке, после чего прокатная компания First Run Features выпустит его в других городах США. Его сняли совместно документалист, писательница и общественный активист Натали Коттке-Масокко (Natalie Kottke-Masocco) и ее коллега и соратница Эрика Сардариан (Erica Sardarian), много лет работающая на телевидении.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» позвонил Натали Коттке-Масокко и попросил ее ответить на несколько вопросов.

Олег Сулькин: Натали, ваш фильм воспринимается как активный призыв к действию. Вы ставили такую цель с самого начала работы над этим проектом?

Натали Коттке-Масокко: Совершенно точно. И сегодня этот призыв еще более актуален, чем раньше. Мы говорим не только о жителях Кроссетта, которые выступают в защиту своих прав. В Америке много таких городов и поселков, где так же диктуют свои правила жизни крупные корпорации, ущемляя интересы местных жителей.

О.С.: А как в ваши радары попал Кроссетт? С чего начался фильм?

Н.К.-М.: Я делала небольшой сюжет для фильма другого документалиста. Это было в 2011 году. Я впервые попала в Кроссетт. Пастор Дэвид Буи, ставший впоследствии главным героем нашего фильма, сначала отказался со мной говорить. Там господствовал страх, люди опасались выступать против практически единственного работодателя. Потом, когда лед недоверия к нам стал таять, мы с пастором прошлись по его улице, стуча в двери домов. Выяснилось, что из 15 домов в 11 кто-то из жителей страдает или уже умер от онкологических заболеваний. Открылась страшная картина методичного забвения прав людей, пренебрежения их здоровьем.

К проекту подключилась мой многолетний друг Эрика Сардариан, а затем компания Act 4 Entertainment и общественная организация The American Independent Institute. Мы увидели, что эта проблема в моногородах страны очень остра. К нам подключились искатели правды, которые решились откровенно рассказать о том, что происходит внутри администрации предприятия. Мы вышли на региональные структуры Агентства по защите окружающей среды (EPA), то есть ведомства, которое в теории призвано защищать людей от экологического загрязнения, но на практике явно с этой задачей не справляется.

О.С.: Один из тех, кого вы интервьюируете, говорит, что EPA с владельцами комбината «находятся в одной постели».

Н.К.-М.: Да, это очень выразительная и точная реплика, причем, что характерно, одного из сотрудников этого ведомства. EPA призвано защищать природу, всячески препятствовать загрязнению среды. Но они смотрят в другую сторону, находя оправдание своему бездействию и никак не препятствуя продолжающемуся отравлению почвы, атмосферы и водных ресурсов. Нет, это не заговор, это проще. Братья Кох имеют огромное влияние в Вашингтоне и во властных структурах штатного уровня. Избранные политики испытывают на себе сильное воздействие лоббистов. На это тратятся миллионы долларов. Главная задача лоббистов – добиться дерегулирования в сфере природоохранной политики, чтобы вывести загрязнителей из-под удара и продолжать порочную практику.

О.С.: Вы показываете людей, которые пытаются остановить процесс загрязнения, защитить интересы людей, а не корпорации. Насколько, по-вашему, велики их шансы на успех?

Н.К.-М.: Все зависит от степени гражданской активности самих людей, которые десятилетия были скованы страхом. Еще бы, они, их родители, их бабушки и дедушки работали на комбинате, получали от него зарплатный чек. Это их кормилец, но одновременно и убийца. Нужно усилить давление общественности. Представители общины зарегистрировали петицию в правительство штата Арканзас, требуя полного и объективного расследования загрязнения воздуха и воды в районе Кроссетт. В петиции указывается, что большинство населения городка афроамериканцы, и они считают, что расовый фактор здесь присутствует.

Главное – не ослаблять усилий. Вспомним, что Давид победил Голиафа, вспомним, что в аналогичной ситуации Эрин Брокович добилась победы, и это стало широко известно благодаря одноименному фильму. Из-за бурных протестов сдвинулось с мертвой точки расследование ужасного загрязнения воды и воздуха во Флинте, штат Мичиган.

О.С.: Вы показывали вашу картину жителям Кроссетта?

Н.К.-М.: Да. Они восприняли фильм с благодарностью. Сегодня уже нет того страха, который был вначале. Люди стали понимать, что нужно действовать, нужно теребить представителей властей, бить в набат.

О.С.: Почему в фильме не показана реакция хозяев комбината?

Н.К.-М.: Мы обращались к ним многократно. Никакого ответа. Наше желание было отразить все точки зрения. Мы рады, что EPA согласилось провести всестороннее расследование. По крайней мере они это обещали.