Олег Орлов: ползучая ресталинизация в России происходит с ведома и при поддержке властей

МОСКВА – Иосиф Сталин возглавил список «самых выдающих людей всех времен и народов» в соответствии с традиционным соцопросом, обнародованным накануне Левада-центром. «Вождю народов» отдали предпочтение 38 % российских граждан.

Второе-третье места поделили президент Владимир Путин и национальное достояние России – Александр Пушкин (по 34 %).

Подобные замеры проводятся раз в пять лет, и впервые на верхней строчке Сталин оказался в 2012 году, набрав 42 % голосов. В 1989-м в опросе доминировал Ленин – 72 %, а Сталин с 12 % занимал скромное десятое место. С тех пор рейтинг Сталина только рос: в 1994 году – 20 %, в 1999-м – 35 %, в 2003-м – 40 %. Небольшой сбой произошел лишь в 2008 году – 36 %.

Восхождение Владимира Путин на вершины рейтинга, начинавшееся в 2003 года (21 %), оказалось менее последовательным: 2008-й – 32 %, 2012-й – 22 %. Но все равно так высоко, как в нынешнем году, он не взлетал.

в этой идеологеме псевдосоветского строя, который у нас постепенно возникает, Сталин занимает важное место

К слову, в год столетия Октябрьской революции Ленин в 2017-м показал наихудший для себя результат – 32 %, тем не менее обойдя Петра I (29 %).

Юрий Гагарин, равно как и Михаил Ломоносов, Лев Толстой, Эйнштейн с Ньютоном и прочие оказались у респондентов не в фаворе.

На злобу дня Русская служба «Голоса Америки» решила побеседовать с членом правления общества «Мемориал», лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова Олегом Орловым.

Виктор Владимиров: Олег Петрович, о чем, на ваш взгляд, свидетельствуют результаты соцопроса?

Олег Орлов: Они по-прежнему, к сожалению, говорят о диком невежестве значительной части нашего населения. Но что касается мест, занимаемых Сталиным и Путиным, то тут все понятно. Владимир Путин всем своим правлением в каком-то смысле возрождает некоторые черты советского прошлого.

И в этой идеологеме псевдосоветского строя, который у нас постепенно возникает, Сталин занимает важное место. Какова официальная позиция? Да, он совершал ошибки, как говорит наш лидер, но его не надо демонизировать. Именно поэтому и происходит такая ползучая ресталинизация – с ведома и, в общем, при поддержке властей.

В.В.: А почему население с таким большим энтузиазмом продолжает голосовать за Сталина, одного из самых кровавых в истории палачей?

О.О.: Потому что он, увы, по-прежнему остается одной из ключевых фигур в том, что называется нашим информационным кодом. Сталин воплощает в себе все то, что в суверенном, отличном от всего остального мира российском пути имеет исключительное значение: примат государства, вождизм, патернализм, хороший царь и плохие бояре... Все эти тривиальные, очень примитивные идеологемы доминируют в сознании многих наших граждан.

вообще говоря, возрождение сталинизма в стране, обладающей огромными запасами ядерного оружия, создает опасность для всего мира

Посмотрите, что делает Путин. Он возрождает эти идеологические матрицы и укрепляет их. Отсюда и растущая роль Сталина как наиболее дистиллированного, четкого, незамутненного проявления всего того, о чем я сказал выше.

В.В.: В чем потенциальная опасность такого тренда?

О.О.: Эта опасность уже проявляется со всей очевидностью. Взять хотя бы то, что происходит сейчас на востоке Украины, оккупацию Крыма и новую холодную войну. Или ядерную войну. После долгих лет, когда о ней, казалось, все забыли как о реальной угрозе, она вновь в повестке дня. И все это происходит в значительной мере в связи с курсом Путина, с восстановлением вождизма, когда один человек решает за всех. Это одна из примет сталинизма, которая приняла в России вполне реальные очертания. А вообще говоря, возрождение сталинизма в стране, обладающей огромными запасами ядерного оружия, создает опасность для всего мира.

В.В.: Если все и дальше пойдет в том же духе и такими же темпами, куда это может привести страну?

О.О.: Это неизбежно приведет ее в тупик. Потому что никакая страна, которая претендует на то, чтобы быть одной из мировых держав и идти вровень с лидерами прогресса, науки, экономики, не сможет этого сделать, будучи, условно говоря, в какой-то степени сталинистской. И чем больше сталинизм возрождается, тем сильнее Россия будет отставать в экономическом, социальном, культурном и любом другом смысле.

Это очень печально, поскольку сулит тяжелейшие последствия для моей родины. Россия скатывается из 21-го века в прошлый. Мне очень хотелось бы надеяться, что моя страна, по крайней мере, не разделит судьбу Северной Кореи. Но полной уверенности в этом нет.

В.В.: Но не внушает ли некий оптимизм возмущение широкой российской общественности проявлениями сталинизма?

О.О.: Конечно, нельзя представить себе, что абсолютное большинство населения выступает за Сталина, а остальные молчат. Да, мне кажется, что среди наиболее продвинутой, креативной части общества, которая, по сути, и является двигателем развития страны, происходит активное неприятие политики возрождения сталинизма.

Другое дело, могут ли в условиях нашего жесткого авторитарного режима такие протесты сыграть заметную роль? Не знаю. Понятно и то, что во властных элитах вокруг этого вопроса тоже есть раскол. Но пока у нас правит непреклонный вождь, все зависит от того, куда его качнет. Так что лично у меня больший оптимизм вызывают уличные протесты, которые мы видели 26 марта и 12 июня на улицах Москвы и других городов России – мощное, молодежное движение.