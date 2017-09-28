США и Россия спорят о выполнении Договора по открытому небу

МОСКВА — Российский МИД в четверг сделал заявление на тему возникших разногласий между США и Россией по поводу выполнения обеими странами Договора по открытому небу от 1992 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон «не срываться в очередную пропасть мер и контрмер, а остановиться», и, пока объявленные США шаги по ограничению российских наблюдательных полетов над территорией США еще не вступили в силу, «заняться деполитизированным поиском взаимоприемлемого решения проблем договора». «Конфронтация – не наш выбор» – заявила Мария Захарова.

Еще днем ранее российское внешнеполитическое ведомство было настроено не так компромиссно — заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что «видимо, дело идет к принятию определенных ответных мер российской стороной», и у него «нет никаких сомнений» в том, что ответ последует.

Соединенные Штаты, по сообщениям американских медиа, намерены ограничить российские наблюдательные полеты над Аляской и Гавайями в ответ на то, что Россия ввела ограничения для наблюдательных полетов над Калининградской областью. В частности, как заявил недавно газете Wall Street Journal Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США, американская сторона опасается того, что ограничения полетов через воздушное пространство Калининградской области были введены Москвой для сокрытия фактов развертывания сложного вооружения в этой области.

«Сообщалось о всех видах сложных радиолокационных систем — ПВО, систем контроля района и закрытия допуска — направленных на то, чтобы держать военные корабли и самолеты НАТО на дистанции. Если у них есть такое оружие, мы хотели бы иметь больше прозрачности в отношении того, что там есть» - сказал бывший заместитель помощника министра обороны США.

На упреки из Вашингтона Сергей Рябков вчера отвечал так: «Под давлением никакие нужные им (США — Д.Г.) решения не могут быть выработаны, и никаких односторонних уступок с нашей стороны тоже в принципе быть не может».

Договор по открытому небу важный, но не базовый в смысле стратегической безопасности. Пока еще действует договор СНВ, в рамках которого стороны проводят взаимные инспекции, действует Венский документ ОБСЕ

Почему США и Россия решили ввести ограничения на взаимные полеты? Как это скажется на контроле за стратегическими вооружениями? Разве не лучше наблюдать друг за другом со спутников? На эти вопросы Русской службы «Голоса Америки» ответили специалисты в области стратегической безопасности.

Александр Гольц: Уровень доверия между Россией и США продолжает снижаться

Военный обозреватель Александр Гольц в комментарии для «Голоса Америки» напоминает, что вызвавший споры США и России договор принимался в период после окончания Холодной войны, в атмосфере нарастания доверия между Россией и Западом, тогда как сейчас времена совсем другие: «Более или менее очевидно, что Договор по открытому небу — это один из последних реликтов в области мер взаимного доверия. Поскольку доверие между Россией и США сейчас приближается к уровню ниже нуля, естественно, стороны избавляются от этих реликтов. Я не берусь сказать, кто инициировал эти разногласия, но предположу, что начала это Россия, поскольку, отказываясь от мер взаимного военного доверия, она напоминает Западу о том, насколько она важна в военном плане, и насколько для Запада важны меры, которые хотя бы каким-то образом ставят Россию в предсказуемое положение».

Это не архаика, потому что, насколько я помню, информационная емкость аэрофотоснимка уникальна

При этом Александр Гольц считает, что отход США и России от Договора по открытому небу не является критическим во вопросах безопасности: «Договор по открытому небу важный, но не базовый в смысле стратегической безопасности. Пока еще действует договор СНВ, в рамках которого стороны проводят взаимные инспекции, действует Венский документ ОБСЕ. Правда уже более или менее очевидно, что обе стороны желают от этого всего избавиться — в условиях войны санкций невозможно говорить о каком-то доверии».

Александр Коновалов: Аэрофотосъемка дает наилучшее разрешение

Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов отмечает уникальную роль Договора по открытому небу: «Когда начали заключать договоры по стратегической стабильности, то сразу стало ясно, что для этого очень важны знания о том, что готовится и что делается у другой стороны. И понадобился договор, который разрешал бы полет над национальными территориями по маршруту, который ты запрашиваешь, с коротким временем предупреждения и оговоренным количеством инспекций в год. Были взаимные полеты над ракетными базами, которые хотелось посмотреть».

Александр Коновалов не считает методы наблюдения за силами другой стороны с самолета архаичными: «Это не архаика, потому что, насколько я помню, информационная емкость аэрофотоснимка уникальна. В приличную погоду аэрофотоаппарат дает наилучшее разрешение. Какое-то время это было в явно неравных экономических условиях, поскольку расходы на сопровождение, на командировки тех, кто наблюдает за наблюдающими — в таких полетах на борту наблюдающего самолета обязательно есть представитель страны, территорию которой осматривают — России нести было трудно. Иногда информация, полученная в ходе таких полетов, может быть просто решающей, а уж важна она в любом случае».

Россия хочет максимально закрыться, а США отвечают симметрично

Специалист по вооружениям полагает, что наблюдения в рамках Договора по открытому небу не очень нравились российской стороне в последнее время: «Это наблюдение было важным и входе конфликта в Украине, и особенно, чтобы понять: когда Россия объявляет о численности участвующих в учениях войск «Запад-2017» – как там на самом деле, правда 13 тысяч человек или, может, вообще 130 тысяч? Такие вопросы аэрофотосъемка решает лучше всего. Вот я думаю, что Москва не хотела, чтобы над этими учениями летали и внимательно все просматривали».

Действует Пражский договор СНВ, каждый год друг к другу приезжает по 18 инспекций, которые проверяют все: межконтинентальные баллистические ракеты, подлодки, тяжелые бомбардировщики

«Россия хочет максимально закрыться, а США отвечают симметрично. Спутниковые системы дают неплохие данные, но это не замена. Если мы вводим какие-то ограничения, то возникает подозрение, что мы хотим что-то скрыть, а из этого возникает опасение, что мы к чему-то готовимся. Это все понижает порог возникновения конфликта и поспешной, не обоснованной знаниями реакции» – высказывает свои опасения Александр Коновалов.

Владимир Дворкин: Контрольные меры по СНВ сохраняются

Главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин полагает, что в сфере стратегических вооружений по-прежнему сохраняется много механизмов контроля: «Действует Пражский договор СНВ, каждый год друг к другу приезжает по 18 инспекций, которые проверяют все: межконтинентальные баллистические ракеты, подлодки, тяжелые бомбардировщики. Мы обмениваемся десятками проверяемых уведомлений. Ни у кого никаких претензий по этому поводу нет».

Владимир Дворкин при этом опасается развала другого стратегического договора — о ракетах средней и меньшей дальности и напоминает, что по этому документу никаких контрольных мер не предусмотрено вообще: «Консультации по устранению взаимных претензий, как мне стало известно, ведутся, но там вообще нет каких-либо проверок, договор ведь бессрочный, все проверки давно кончились после того, как стороны заявили о том, что все эти ракеты ликвидированы».