Гигантская картина из Мексики впервые гостит в США

Адам и Ева, одетые в звериные шкуры, стоят у креста, увитого виноградом и олицетворяющего тайну святого причастия и вечной жизни. У подножия креста – пороки и зло, которые искушают человека, мешая его приобщению к добру и свету.

Эта картина, «Древо жизни», написана мексиканским художником Кристобалем де Виллалпандо (Cristоbal de Villalpando) в 1706 году. Ранее она украшала алтарь францисканского колледжа, а сейчас хранится в региональном музее в городе Гуадалупе (мексиканский штат Сакатекас). Как и другие живописные творения главного мастера мексиканского барокко, она впервые совершила путешествие к северному соседу.

В музее Метрополитен во вторник, 25 июля, открылась выставка этого живописца, до сего дня мало известного не только любителям живописи, но и историкам искусства.

Во-первых, это очень амбициозный художник. Когда вы посмотрите на его произведения, вы, наверное, согласитесь с этим определением. Во-вторых, абсолютное большинство его творений никогда не покидали Мексику

«Мы очень воодушевлены этим событием, – сказала на пресс-превью заместитель директора музея Кэрри Ребора Баратт. – Во-первых, это очень амбициозный художник. Когда вы посмотрите на его произведения, вы, наверное, согласитесь с этим определением. Во-вторых, абсолютное большинство его творений никогда не покидали Мексику. И мы очень благодарны нашим мексиканским партнерам за осуществление этого масштабного проекта».

Вне всякого сомнения, главным магнитом для публики станет гигантская картина Виллалпандо «Преображение Христово, Моисей и Медный Змей», написанная маслом на холсте. Высота ее 28 футов, причем верхняя часть полотна имеет форму полукруга.

Как рассказала Ронда Касл (Ronda Kasl), куратор выставки и отдела латиноамериканского искусства музея Метрополитен, перевозка, реставрация и установка этого необычного полотна, написанного в 1683 году и хранящегося в кафедральном соборе города Пуэбла, потребовали больших усилий и инженерно-технологических ухищрений.

«Когда четыре года назад я предложила руководству музея идею этой выставки, все ее поддержали с энтузиазмом», – отметила Ронда Касл. В организации экспозиции ей помогали Джонатан Браун, профессор-искусствовед Нью-Йоркского университета и профессор Клара Барджеллини, историк искусства из Национального автономного университета Мексики.

На сайте газеты «Уолл стрит джорнэл» помещен выразительный видеоклип, в котором в ускоренном темпе воспроизведен процесс установки этой уникальной картины. В зале музея в крыле Роберта Лимана на первом этаже была специально построена стена, укрепленная металлическими конструкциями и заполненная 16 тысячами мешков с песком. Прежде чем занять предназначенное для нее место картина, состоящая из двух частей, была подвергнута тщательной реставрации. Восстановлена и оригинальная золоченная рама.

Касл обращает внимание на то, что в этой картине, гордо подписанной «Виллалпандо – изобретатель», мастер, действительно, изобрел своего рода невиданный «синтетический» сюжет. Он дерзко совместил две истории из Старого и Нового Завета, что для строгого католического канона было крайне необычно. В нижней части полотна воспроизводится библейское предание о пророке Моисее, который спасал иудейский народ от укусов ядовитых змей с помощью штандарта в виде Медного Змея. Художник противопоставляет тех страждущих, кто уже чудесным образом излечен, с теми, кто еще переживают боль и муку от укусов.

А в верхней части представлен популярный в культуре католического мира мотив Преображения, когда перед тремя ближайшими учениками-апостолами явлено «божественное величие и слава» Иисуса Христа. Как заметила куратор, живописцу удалось передать изумление апостолов, увидевших божественное свечение лика спасителя.

Два этих сюжета имеют общим фоном условный пейзаж, в котором присутствуют как признаки пустынного ландшафта Исхода, так и гористая местность, в которой угадываются Голгофа и Фавор.

Как рассказала Ронда Касл, расцвет творчества Кристобаля де Виллалпандо (примерно 1649–1714) приходится на 80-90-е годы 17-го века. Его считают не только лидером живописи в Мексике, которая в те годы входила в состав вице-королевства Новая Испания, но и одним из самых мастеровитых и успешных художников всего испаноязычного мира. Он родился в Мехико, начал свою карьеру живописца в мастерского художника Бальтазара де Эчаве Риоха. Абсолютное большинство его работ – на религиозные темы.

По мнению экспертов, Виллалпандо испытал сильное влияние одного из главных мастеров европейского барокко Питера Пауля Рубенса, экспрессивному, бравурному стилю которого он явно подражал. Виллалпандо уделял большое внимание построению сложных композиций, человеческие фигуры представлены им в энергичных позах и ракурсах, а складки одежды полны цветовой экспрессии и игры светотени.

Он был востребованным художником и выполнял многочисленные заказы церковных властей. Писал еще портреты, но они, как полагают историки искусства, не сохранились. Кроме того, служил капитаном гвардии и какое-то время был главой мексиканской гильдии живописцев.

Лишь одна выставленная картина, «Поклонение волхвов», не потребовала долгой перевозки. Ронда Касл рассказала «Голосу Америки», что в середине 19-го века ее привезли в Нью-Йорк и подарили католическому Фордхэмскому университету иезуиты, побывавшие в Мексике. Она долгое время висела в кабинете президента университета, но лишь совсем недавно эксперты подтвердили авторство Виллалпандо.

все эти картины написаны художником, родившимся, получившим художественный опыт и творившим в Северной Америке за столетие до того, как возникли Соединенные Штаты Америки,

«Любопытно, что все эти картины написаны художником, родившимся, получившим художественный опыт и творившим в Северной Америке за столетие до того, как возникли Соединенные Штаты Америки, – сказала в коротком интервью «Голосу Америки» Ронда Касл. – Это к вопросу об огромной роли мексиканской культуры в истории континента».

Об этом же говорил в своей приветственной речи генеральный консул Мексики в Нью-Йорке Диего Гомес Пикеринг.

«Долгие годы, даже десятилетия мы ждали этой выставки, – сказал он. – Ведь последняя большая выставка мексиканского искусства проходила в Нью-Йорке в 90-е годы. Самое время для возвращения. Я уверен, что более одного миллиона жителей территории трех штатов (имеются в виду Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут) мексиканского происхождения имеют все основания гордиться этим событием».

Участники пресс-презентации отмечали, что вслед за этой выставкой в ближайшие год-два в Мет запланированы еще две выставки мексиканского искусства – древнего периода и 18-го века.

До показа в Метрополитен выставка Виллалпандо в прошлом месяце демонстрировалась в Мехико. Экспозиция является составной частью проходящего в Нью-Йорке городского фестиваля современного мексиканского искусства Celebrate Mexico Now.

Выставка закрывается 15 октября.

Фото:

В главном зале выставки.

Photo: Oleg Sulkin