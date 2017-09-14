США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов США объявило о расширении финансовых и визовых санкций против Ирана. В списке, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами минфина, огтвечающего за санкционную политику, названы 11 компаний и физических лиц, которые, как отмечается, способствовали враждебной деятельности против США и других стран.

«Министерство и впредь будет принимать решительные меры для противодействия иранским провокациям, включая поддержку Корпуса стражей исламской революции, экстремистов и террористов, продолжающуюся кампанию насилия в Сирии и кибератаки, направленные на дестабилизацию финансовой системы США», – заявил, объявляя о новых санкциях, министр финансов США Стивен Мнучин.

В списке, помимо ряда иранских компаний, упомянуты также украинские авиакомпании Khors и Dart.

По данным финансового ведомства США, украинские авиаперевозчики «оказывали поддержку и помощь» иранской авиакомпании Caspian Air и иракской Al-Naser Airlines, которые также внесены в санкционный список.

«Санкции введены против… авиакомпаний, которые обеспечивают перевозку транспортировке бойцов и оружия в Сирию», – пояснил Стивен Мнучин.

Президент Трамп неоднократно заявлял, что администрация может пересмотреть условия так называемой «ядерной сделки», в результате заключения которой большая часть санкций против Тегерана была отменена.

В июле 2017 года Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий введение новых санкций против Ирана, объяснив это вмешательством иранских властей в события в Ираке и Сирии, а также проведением испытаний новой ракеты-носителя «Симорг».