В Одессе сорвали спектакль Константина Райкина

В Одессе группа активистов местных патриотических организаций сорвала концерт российского актера и художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. Активисты объяснили свои действия тем, что в 2014 году Райкин поддержал российскую аннексию Крыма.

Моноспектакль Райкина «Над балаганом небо…» проходил в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре. По свидетельствам очевидцев, активисты прибыли в театр во главе с Сергеем Стерненко, бывшим руководителем одесского отделения запрещенной в России организации «Правый сектор». Когда протестующие направились в сторону сцены, Райкин сразу ее покинул. Администрация театра приняла решение отменить концерт.

Позднее между активистами и зрителями началась словесная перепалка. Часть зрителей покинула театр. На место прибыла полиция.

Стерненко вел трансляцию происходящего в своем фейсбуке. Он заявил, что Райкин «является врагом Украины и публично поддерживает аннексию Крыма».

В августе Стерненко разместил в своем твиттере фрагмент интервью Райкина 2014 года, в котором тот заявил что рад тому, что «Крым стал российским». Тогда же Стерненко напомнил, что Райкин собирается выступить с концертом в одесском театре.