Демонстранты попытались сорвать сенатское заседание по отмене Obamacare

В Сенате США на фоне бурных протестов прошло заседание, посвященное очередной отчаянной попытке республиканцев отменить Закон о доступном здравоохранении, известный как Obamacare. Это единственное заседание сенатского комитета по финансам, посвященное законопроекту, который может быть вынесен на голосование на этой неделе.

Демонстранты в инвалидных креслах, скандировавшие лозунги против отмены Medicaid, задержали начало заседания почти на 20 минут, к возмущению председателя комитета, республиканца Оррина Хэтча из Юты.

«Если хотите, чтобы было слушание, лучше замолчите», – предупредил Хэтч, объявив небольшой перерыв, чтобы полиция вывела демонстрантов. Когда слушание возобновилось, он призвал провести дискуссию мирно.

На обсуждение был вынесен законопроект Грэма-Кэссиди, предусматривающий отмену Obamacare, передачу финансирования всем 50 штатам на разработку собственных программ в сфере здравоохранения, а также сокращение федерального финансирования программы Medicaid для малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями. У республиканцев есть время лишь до конца месяца, чтобы принять законопроект простым большинством голосов в Сенате.

Сторонники реформы считают, что нынешняя система обанкротит Америку.

«К 2027 году мы будем тратить на Medicaid больше, чем на вооруженные силы, – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, составивший законопроект вместе с сенатором из штата Луизиана Биллом Кэссиди и выступивший на заседании комитета в качестве свидетеля. – Мы будем посылать деньги штатам… Моя цель – вывести деньги и власть из Вашингтона, ближе к людям».

«Мы добьемся лучшего результата», – добавил Грэм.

Оппоненты обвиняют республиканцев в попытках поспешно провести через Сенат плохо составленный законопроект, который сократит финансирование программ в области здравоохранения для десятков штатов.

«Этот законопроект Trumpcare – назревающая катастрофа, – заявил ведущий демократ в комитете, Рон Уайден из Орегона. – Он обернется кошмаром для десятков миллионов американцев. Это насмешка над обещанием президента обеспечить всех более эффективным здравоохранением за меньшие деньги».

Президент Дональд Трамп раскритиковал республиканцев в Сенате за неудачные попытки отменить и заменить Obamacare, что было одним из главных предвыборных обещаний партии с момента принятия закона в 2010 году.

«Семь лет обещаний отменить и заменить, а некоторые сенаторы до сих пор сомневаются», – посетовал Трамп в «Твиттере» в воскресенье. Днем ранее он написал: «Большие блочные субсидии для штатов – хорошая идея. Контроль и управление будут эффективнее».