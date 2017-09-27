Отмена «Obamacare» вновь откладывается

Сенат не будет проводить голосование по законопроекту Грэма-Кессиди по замене «Obamacare». Об этом во вторник заявили представители республиканской партии, признав отсутствие необходимого числа голосов в поддержку законопроекта.

«У нас не хватает голосов», сказал соавтор документа, сенатор от штата Луизиана Билл Кессиди. «Разочарован ли я? Безусловно».

Сенаторам-республиканцам было важно принять законопроект до конца месяца, когда для победы им хватило бы простого большинства голосов. Однако в понедельник вечером стало ясно, что против выступят сразу три представителя республиканской партии: Джон Маккейн, Рэнд Пол и Сьюзан Коллинз, что не позволит республиканцам получить перевес в борьбе с демократами, выступающими единым фронтом. С 1 октября, согласно регламенту, для прохождения документа понадобится уже не менее 60% голосов сенаторов.

«Мы не отказались от намерения изменить американскую систему здравоохранения», сказал во вторник журналистам лидер сенатского большинства Митч Макконнелл. «На этой неделе мы не сможем добиться результата. Но этот вопрос по-прежнему стоит на повестке дня, и мы не отказываемся от него».

Провал очередной попытки отменить «Obamacare» вызвал резкую критику со стороны Дональда Трампа. На встрече с представителями обеих партий в Белом доме президент предупредил республиканцев, что если они не предпримут активных действий, он вынужден будет работать по проблеме реформы здравоохранения с демократами.