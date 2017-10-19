Барак Обама займется политической агитацией

Барак Обама вновь в большой политике. Сегодня он будет агитировать жителей Нью-Джерси отдать голос кандидату от демократов на пост губернатора штата – Филиппу Мерфи. Затем направится в Вирджинию, где выступит в поддержку еще одного однопартийца с губернаторскими амбициями – Ральфа Нортэма.

В каждом из штатов ситуация разная: Мерфи опросы обещают уверенную победу, у Нортэма, наоборот, на счету каждый голос. Впрочем, обоим кандидатам критически не хватает поддержки афроамериканского населения. Убедить их пойти на выборы – и есть главная цель тура Барака Обамы.

«Явка темнокожего населения на прошлых выборах была ниже, чем прежде. Обама был первым президентом-афроамериканцем, поэтому не удивительно, что это вдохновило избирателей. Кстати, он до последнего дня в должности лично обращался к афроамериканцам, объясняя им, что, если вы не голосуете за Хиллари, вы ставите под удар мое наследие. В целом, голоса темнокожего населения – это сильная сторона демократов. Вопрос лишь в том, удастся ли сейчас достичь уровня поддержки, который был при Обаме», - заявил политический эксперт из American University Крис Эдельсон.

Голоса темнокожего населения демократы не добирают уже несколько лет. На прошлогодних президентских выборах именно неактивность этой группы избирателей социологи называли одной из причин поражения Хиллари Клинтон. В этот политический сезон демократы возвращаются, проделав работу над ошибками, и вовсю убеждают афроамериканцев прийти на выборы.

Барак Обама, по словам экспертов, на роль агитатора подходит идеально. Доказательство тому – ажиотаж перед его выступлением: в Ричмонде в минувший вторник сотни людей выстроились в очереди в надежде получить билет на встречу с 44-м президентом. Распространяются подобные пригласительные бесплатно. Но вот количество их ограничено. Популярность Обамы измеряют не только длиной очереди, но и данными соцопросов. Согласно недавнему исследования телеканала ABC, позитивно об экс-главе государства отзываются более 50 процентов американцев.

Впечатляющий результат для политика, который находился в тени с тех пор, как покинул Белый дом. За почти год Барак Обама появился лишь на нескольких публичных мероприятиях. Впрочем, совсем покинуть политическую сцену бывшему президенту не давали дела нынешней администрации. Обама неоднократно критиковал решения Белого дома. В частности, выступал против попытки отменить медицинскую реформу Obamacare и иммиграционную DACA. Об этом, скорее всего, он будет говорить и с избирателями Нью-Джерси и Вирджинии. Впрочем, на политический капитал Обамы его однопартийцы рассчитывают не только на местных выборах, но и на промежуточных в Сенат и Палату представителей. Они состоятся в 2018 году и станут для демократов шансом на реванш, а для республиканцев – оценкой их деятельности.