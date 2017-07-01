Обама рекомендовал Индонезии учиться на ошибках Америки

Бывший президент США Барак Обама вернулся в Джакарту – столицу Индонезии, где он провел часть детства, – чтобы выступить с программной речью на четвертом Конгрессе индонезийской диаспоры.

В ходе выступения Обама провел параллель между «многонациональными полиэтническими народами» США и Индонезии и призвал молодежь бороться за демократию. Значительная часть речи была посвящена таким ценностям, как плюрализм, толерантность и религиозное многообразие. Слова Обамы должны найти отклик в Джакарте, в которой до их пор не утихли разногласия по поводу спорных выборов губернатора в прошлом году.

Конференция, на которой в субботу выступил Обама, ставит целью объединить людей индонезийского происхождения во всем мире. По информации организаторов, индонезийская диаспора представлена в 55 странах мира.

В своей речи Обама, не затрагивая непосредственно прошлогодние губернаторские выборы в Джакарте, высказал критику в отношении сектантства в политике.

«Мы наблюдаем подъем сектантской политики, рост агрессивного национализма. Мы наблюдаем эти явления в развитых и развивающихся странах: все чаще встречается неприятие групп, которые представляют меньшинство, а также плохое отношение к тем, кто выглядит по-другому или исповедует отличную от нашей религию», – сказал бывший глава Белого дома.

Обама отметил религиозное разнообразие Индонезии. В ходе визита он посетил буддистские и индуистские храмы, которыми дорожат и которые защищают в преимущественно мусульманской стране.

Кроме того, он подтвердил свою приверженность «основанной на рыночных принципах либеральной экономике» в США и Индонезии и высказал мнение, что глобализация будет скорее позитивным фактором развития стран Азии. Обама признал, что некоторые могут пострадать в результате глобализации, поэтому важно продумать, как правительства могут помочь таким гражданам.

Форум диаспоры – детище бывшего посла Индонезии в США Дино Патти Джалала, который надеется объединить индонезийцев во всем мире по примеру китайской и индийской диаспор, которые играют важную роль экономике своих стран, способствуя их росту за прошедшие два десятиления.

Индонезийцы, работающие за рубежом, перечислили в страну денежные переводы на суму 10,5 миллиардов долларов в 2015 году. По количеству денежных переводов из-за рубежа Индонезия находится на 14-м месте в мире.

Кроме того, в своем выступлении Обама говорил об изменении климата и здравоохранении – двух проблемах, по которым в США до сих пор нет консенсуса. Экс-президент порекомендовал Индонезии учиться на ошибках США.

Барак Обама выразил сожаление по поводу решения Соединенных Штатов выйти из Парижского соглашения по климату после того, как он ушел с поста президента, и выразил надежду, что несмотря на временное отсутствие лидерства Америки в этой сфере, соглашение продолжит действовать.