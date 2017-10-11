Лидеры демократов публично осудили Харви Вайнштейна

Экс-президент США Барак Обама и кандидат в президенты от демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон публично осудили кинопродюсера Харви Вайнштейна, который в течении многих лет считался одним из самых известных спонсоров Демократической партии.

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала данные расследования, свидетельствующие о том, что голливудский магнат на протяжении десятилетий приставал к женщинам, обещая им помощь в карьере в обмен на сексуальные услуги. В числе пострадавших оказались «звезды» американского кино Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт и многие другие.

После выхода публикации Вайнштейн публично признал свою вину, попросив прощения у своих жертв и принеся извинения коллегам по цеху. Совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера, объявив, что уже в ближайшее время компания намерена сменить название.

В свою очередь, представители Республиканской партии подвергли критике демократов, обвинив их в попытке «замолчать» громкий скандал, связанный с именем одного из наиболее известных спонсоров партии.

Первые заявления лидеров Демократической партии появились только в середине недели, спустя пять дней после появления первых публикаций, посвященный Вайнштейну.

«Мишель и я с отвращением увидели недавние сообщения о Харви Вайнштейне, – говорится в совместном заявлении семьи Обама. – Любой человек, который унижает женщин таким образом, должен быть привлечен к ответственности и осужден, независимо от богатства или статуса».

В своем заявлении экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что она была «шокирована» сообщениями о поведении голливудского магната.

«Мы не должны закрывать глаза на поступки, о которых сообщили эти женщины», – заявила она.

По данным Центра за ответственную политику (Center for Responsive Politics), в период с 1990 по 2016 год Харви Вайнштейн перечислил различным структурам Демократической партии 1,4 миллиона долларов.

Кроме этого, в 2008 и 2012 годах голливудский продюсер организовал несколько мероприятий с целью привлечения средств на избирательную кампанию демократов. Одно из них, проведенное Вайнштейном вместе с редактором журнала Vogue Анной Винтур, позволило собрать более 300 тысяч долларов для Национального комитета Демократической партии.