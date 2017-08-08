NYT: изменения климата оказывают воздействие на США

США уже ощущают на себе последствия изменений климата, включая значительный рост температур за последние 40 лет.

Такой вывод, как сообщает газета New York Times, содержится в федеральном докладе по климату.

Проект доклада, составленного учеными из 13 федеральных ведомств, оказался в распоряжении New York Times.

В документе говорится, что с 1980-х периоды экстремальной жары стали более частыми, а экстремальных холодов – менее частыми.

В докладе отмечается, что выбросы парниковых газов влияют на уровень глобального повышения температур. Президент США Дональд Трамп и некоторые члены его кабинета оспаривают подобные утверждения.

New York Times приводит слова одного ученого, выступившего на условиях анонимности, который заявил, что он и другие исследователи опасаются, что администрация Трампа, которая должна одобрить публикацию доклада, попытается замолчать его.