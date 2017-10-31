NYT: В штабе Трампа знали, что Россия располагает компроматом на Клинтон

Из документов американского суда следует, что российские официальные лица с помощью посредника уведомили предвыборный штаб Дональда Трампа в апреле 2016 года, что в их распоряжении находятся тысячи электронных писем демократов и другая «грязь» на Хиллари Клинтон.

Об этом сообщила газета New York Times.

Газета отмечает, что это уведомление было сделано за два месяца до того, как стало известно о российских хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии и публикации в Интернете похищенной переписки.

В новых судебных документах содержится первое четкое свидетельство того, что сотрудники штаба Трампа заблаговременно знали, что Россия похитила конфиденциальные документы, касающиеся Клинтон и комитета, которые могли быть вожделенной находкой в условиях напряженной избирательной кампании, отмечает газета.

Из новых документов следует, что к июню прошлого года, когда Дональд Трамп-младший и другие высокопоставленные деятели предвыборного штаба Трампа встретились с российским юристом, предложившей компрометирующую информацию на Клинтон, некоторые из них, возможно, уже несколько недель знали, что материалы, предположительно, были получены в результате незаконных действий хакеров, пишет New York Times.

Новая информация стала еще одним свидетельством, указывающим на попытки сотрудничества между предвыборным штабом Трампа и российскими властями, но представляется, что ее нельзя считать доказательством того, что они вступали в сговор для проведения хакерских атак или других незаконных действий, указывает газета.

Неожиданной фигурой, вокруг которой вращается новая информация, оказался «внешнеполитический советник» Трампа Джордж Пападопулос. Он оказался в числе трех людей, обвинения в адрес которых были озвучены в понедельник. По всей видимости, именно Пападопулос был первым сотрудником избирательного штаба, узнавшим о российских хакерских атаках против демократов, пишет New York Times.