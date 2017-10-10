NYT: Российские пропагандисты использовали подлинные материалы американцев

Исследование сотен сообщений в Facebook, которые спонсировались российской стороной, показало, что в числе самых мощных орудий, которыми пользовались российские агенты для влияния на американскую политику, были гнев, переживания и дезинформация, которые транслировали в социальных сетях реальные американцы.

Об этом сообщает газета New York Times, которая и провела это исследование.

Газета пишет, что среди этих материалов были размещенные на YouTube видео с полицейскими, избивающими людей на американских улицах, ложные истории о мусульманских мужчинах в Мичигане, получающих пособия на нескольких жен, и местная история о двух ветеранах, подвергшихся жестокому разбойному нападению холодным зимним вечером.

Все эти сообщения были размещены или написаны американцами, отмечает издание. Но затем все они попали в сеть из страниц в Facebook, связанную с сомнительной российской компанией, которая проводит пропагандистские кампании в пользу Кремля и которая, как теперь считается, была в центре далеко идущей российской программы по оказанию влияния на президентские выборы в США в 2016 году.

Российские страницы с такими названиями, как «Быть патриотом» (Being Patriotic), «Защищенные границы» (Secured Borders) и «Чернокожий активист» (Blacktivist), копировали жалобы на федеральных агентов с одного консервативного сайта и восторженную статью о ветеране, ставшем предпринимателем, из журнала People, пишет New York Times. Они брали описания и видео с полицейскими, избивающими людей, с подлинных аккаунтов YouTube и Facebook и копировали их у себя, иногда слегка отредактированными для максимального эффекта.

В других сообщениях на российских страницах появлялись напыщенные формулировки и фразы, которые редко используются в американском английском языке.

Как бы то ни было, заимствование у американцев идей и аргументов, которые уже нашли отклик у консерваторов и либералов, демонстрирует хорошее понимание политического ландшафта, пишет New York Times.

В публикации отмечается, что российские организации также платили Facebook за появление своих постов в лентах американских пользователей социальной сети, что помогало им проверять, какие сообщения распространялись наиболее широко и среди каких аудиторий.