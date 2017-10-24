NYT: Расследования российского вмешательства сталкиваются с проблемами

Все три комитета, расследующие российское вмешательство на выборах в США – один в Палате представителей и два в Сенате – сталкиваются с проблемами от нехватки кадров до споров о том, когда нужно поставить точку в этой работе.

Об этом сообщает газета New York Times.

Газета пишет, что расследование комитета Сената по вопросам судебной власти началось совсем недавно, и задержки, в частности, были вызваны переговорами о сфере охвата расследования.

Лидеры комитета Сената по разведке, сохраняя межпартийную взаимную учтивость, попытались сгладить ожидания в вопросе о том, что они могут обнаружить в ходе расследования.

После девяти месяцев работы администрации Дональда Трампа, ожидания, что Конгресс представит всеобъемлющее, авторитетное, поддерживаемое обеими партиями описание экстраординарных усилий враждебной державы по подрыву американской демократии, по всей видимости, снижаются, пишет газета.

«К сожалению, расследования Конгресса обычно носят чересчур политизированный характер, когда одной из сторон выгодно затягивать процесс», – заявил New York Times республиканский конгрессмен Трей Гауди, получивший известность в Конгрессе как грозный расследователь деятельности демократов.

«Идея того, что одна сторона играет роль адвоката со стороны защиты, а другая – роль защитников истины в белых шляпах, – смехотворна», – сказал он.

Гауди заявил, что вместо этого он рассчитывает, что специальный прокурор Роберт Мюллер проведет неполитическое расследование.

Но все три комитета ведут гонку со временем, и республиканцы в обеих палатах пытаются закончить расследования в ближайшем будущем, пишет газета.

Межпартийная борьба, особенно в Палате представителей, вполне может подорвать любые выводы, к которым прийдет комитет, указывает New York Times.

Один законодатель сообщил, что комитет, вероятно, подготовит два доклада, пишет издание. Как ожидается, один из них будет составлен республиканцами, которые решительно заявят, что нет никаких доказательств, что кто-либо в окружении Трампа работал с Россией, чтобы повлиять на выборы. Авторы доклада демократов, по-видимому, поднимут вопросы, оставленные без ответов, заметив при этом, что комитет никогда и не брал твердых обязательств ответить на них.