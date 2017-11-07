NYT: МОК может запретить гимн России на зимней Олимпиаде в Южной Корее

Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривает вопрос о возможных санкциях против России за допинговые нарушения, в том числе запрет на использование государственного гимна на предстоящей зимней Олимпиаде и лишение российской сборной права на участие в церемонии открытия Игр.

Об этом сообщает газета New York Times.

Ссылаясь на несколько неназванных источников, знакомых с дискуссиями, газета пишет, что в ситуации, когда до Олимпиады в Пхёнчхане, Южная Корея, остается менее 100 дней, от олимпийских чиновников все настойчивее требуют объявить, каким образом будет наказана Россия за искажение результатов на нескольких Олимпийских играх, особенно на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, когда при поддержке государства применялась сложная допинговая схема.

Пока неясно, к какому варианту склоняется руководство МОК в данный момент, если оно вообще пойдет на какие-то меры.

Расследование, возглавляемое канадским юристом Ричардом Маклареном, пришло к выводу, что в махинациях были замешаны около тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта, которые участвовали в глобальных соревнованиях с 2011 по 2015 год.

Многие спортсмены, антидопинговые чиновники и олимпийские чиновники из некоторых стран призывают президента МОК Томаса Баха вынести суровое наказание, пишет New York Times.

Высшие олимпийские чиновники также рассматривают вариант, при котором российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане будут выступать под нейтральным флагом или носить нейтральную униформу, отмечает издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что решение будет принято 5 декабря на заседании исполнительного комитета МОК.

Группа из 17 антидопинговых ведомств в сентябре опубликовала письмо с требованием исключить Россию из участников Олимпиады в Пхёнчхане.

«Неспособность оперативно расследовать случаи употребления допинга отдельными российскими спортсменами представляет собой явную и непосредственную опасность для "чистых" спортсменов во всем мире и на зимних Олимпийских играх 2018 года», – говорится в письме, которое, в частности, подписали антидопинговые агентства США и Великобритании.

Ожидается, что если МОК решит применить суровые санкции, реакция России будет гневной, вплоть до отказа направлять свою сборную на Олимпиаду, пишет New York Times.

«Позиция однозначная у всех – россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, – заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, которого цитирует российский сайт «Р-Спорт». – Они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается».

Участие сборной России в зимней Олимпиаде-2018 при условии, что ее спортсменов не будет на церемонии открытия, а национальный гимн Российской Федерации и вовсе окажется под запретом, недопустимо, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и еe исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», — написал он на своей странице в Twitter.