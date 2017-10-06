Арестованы трое мужчин, намеревавшихся совершить теракты в Нью-Йорке

Арестованы трое мужчин, которые обвиняются в попытке провести крупномасштабные теракты в Нью-Йорке.

Министерство юстиции США сообщило, что один из арестованных – Талха Харунг, 19-летний гражданин США арестован в Пакистане и ожидает экстрадиции. 37-летний Рассел Салик арестован на Филиппинах и также ожидает экстрадиции в США. Третий – 19-летний гражданин Канады Абдулрахман эль-Бахнасави – был арестован в США в мае 2016 года.

Все трое принесли клятву на верность ИГИЛ и намеревались организовать взрывы бомб на Таймс-сквер и в нью-йоркском метро, а также расстреливать людей из огнестрельного оружия на концертах.