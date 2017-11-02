Трамп требует смертной казни для устроителя теракта в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для устроителя теракта в Нью-Йорке, указав на отсутствие какого-либо раскаяния со стороны подозреваемого.

«Нью-Йоркский террорист был настолько рад, что попросил вывесить флаг ИГИЛ в его больничной палате, – написал Трамп в Твиттере. – Он убил восемь человек и тяжело ранил 12. Он должен получить смертную казнь!»

Между тем теракт в Нью-Йорке быстро стал политической темой, после того как Трамп возложил вину на визовую программу, которая, как он считает, позволила подозреваемому Сайфулло Саипову, уроженцу Узбекистана, въехать в страну.

Президент также назвал американскую судебную систему «посмешищем» за ее медлительность.

В среду Саипову были предъявлены обвинения из двух пунктов. Он заявил полицейским, что выбрал Хэллоуин для своей атаки, посчитав, что в этот день на улицах будет больше людей.

Трамп заявил, что хочет немедленно включиться в работу с Конгрессом, чтобы отменить иммиграционную лотерею, благодаря которой Саипов въехал в США.

Заявления Трампа вызвали критику со стороны демократов, которые решили, что президент спешит политизировать трагедию, в то время как правоохранительные органы пытаются установить обстоятельства случившегося.

В среду Трамп возложил вину на лидера демократов в Сенате Чарльза Шумера, написав в Твиттере, что «террорист» приехал в США в рамках «визовой программы этнического многообразия, детища Чака Шумера».

«Мне нужна программа, основанная на принципах меритократии», – добавил он.

Шумер обвинил Трампа в «политизации и расколе Америки, чем он, похоже, занимается всегда, когда происходит национальная трагедия». Шумер заявил, что «всегда считал, и продолжает считать, что иммиграция является благом для Америки».

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что твиты президента «не помогают делу».

Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что Трамп не обвинял Шумера в атаке, и что только Саипов несет за нее ответственность.

По ее словам, Трамп считает Саипова «вражеским комбатантом».

В то же время она отметила, что иммиграционная лотерея, благодаря которой Саипов въехал в США в 2010 году, должна быть отменена.

Иммиграционная лотерея была частью принятого в 1990 году закона, который инициировал Шумер, тогда еще конгрессмен, вместе с 25 другими демократами и шестью республиканцами.

Узбекистан не входит в число стран, которые администрация Трампа считает угрозами безопасности, требующими запрета на въезд.

Отвечая на вопрос журналиста на брифинге во вторник, Сандерс сообщила, что никакого решения о включении Узбекистана в список стран, гражданам которых запрещен въезд в США, не принято.

Согласно правоохранительным органам, Саипов заявил, что решился на атаку после просмотра видеозаписей «Исламского государства» на своем сотовом телефоне.

Эксперт по экстремизму Беннетт Клиффорд из Университета Джорджа Вашингтона заявил, что многие люди могут воспринять радикальную идеологию уже после приезда в США.

«Важно учитывать, что мы сталкиваемся не только с проблемой международного терроризма в плане приезжающих из-за рубежа людей, – заявил Клиффорд. – На мой взгляд, более значительной является проблема доморощенного экстремизма, когда людей, которые родились и выросли в США, выталкивают на ту же тропу, ведущую к насильственному экстремизму».