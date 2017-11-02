Нью-Йоркские узбеки объясняют радикализацию Саипова недостаточной интеграцией

НЬЮ-ЙОРК – Пока американские власти пытаются установить мотивы, побудившие 29-летнего Сайфулло Саипова сесть за руль грузовика и поехать на ни в чем не повинных пешеходов и велосипедистов в Нижнем Манхэттене, узбекская община Нью-Йорка считает, что его радикализация частично связана с недостаточным языковым и культурно-специфичным погружением узбеков, стремящихся интегрироваться в американскую культуру.

Сообщается, что Сайфулло Саипов планировал кровавую атаку в Нижнем Манхэттене несколько недель, что вызвало у властей много вопросов о том, что привело гражданина Узбекистана к радикализации в США.

Он жил в Патерсоне, штат Нью-Джерси, в 32 километрах от Нью-Йорка. Его соседи говорят, что не замечали никаких признаков необычного поведения.

«Он был дружелюбен ко мне, не знаю насчет других жителей дома», – сказал Карлос Батиста, сосед предполагаемого террориста.

Хотя в Нью-Йорке есть мощное подразделение по борьбе с терроризмом, необходимы дополнительные превентивные меры для противодействия радикализации, считает научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона Беннет Клиффорд.

«Очень сложно остановить атаку с применением автомобиля, когда она уже происходит, когда человек решил совершить эту атаку, – сказал Клиффорд. – Но есть вещи, которые потенциально могут повести его по другому пути, которые можно сделать до того, как он дойдет до такого состояния».

Активисты из узбекской общины Нью-Йорка говорят, что в обсуждении этой проблемы опускается такой момент, как широкая сеть поддержки ее иностранных членов.

«В будущем мы хотим иметь собственный общественный центр, где мы могли бы собираться и обсуждать проблемы на узбекском, поскольку сейчас такого места нет, а людям нужна определенная информация, – отметил активист общины Ильхомджон Кенджабаев. – И где они ее находят? В Интернете».

На фоне последних событий президент Трамп выступил за закрытие диверсификационной лотереи, благодаря которой Саипов легально въехал в США в 2010 году.

Но Абдулла Кваджа, президент Туркестанской американской ассоциации, говорит, что у терроризма нет национальности.

«Узбекская культура не учит и не говорит убивать невинных, не учит этому и ислам, – подчеркнул Кваджа. – Мы приехали в США, чтобы вносить свой вклад и не причинять никому вреда».

В то же время он надеется, что, благодаря культурному приобщению и работе с конкретными языковыми общинами, новые иммигранты смогут лучше встроиться в строительство процветающего общества в их новой стране.