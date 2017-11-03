Нью-йоркский теракт привлек внимание к проблеме радикализации узбеков

ВАШИНГТОН – Правительство США выдвинуло обвинения в терроризме против 29-летнего иммигранта из Узбекистана Сайфулло Саипова, подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке.

Теракт, в результате которого погибли 8 человек и 12 пострадали, вызвал вопросы о распространении экстремистских идей среди этнических узбеков.

«Последние полтора-два года показали, что среди узбеков и или узбекоязычных киргизов и таджиков непропорционально высок процент вовлеченности в подобные одиночные теракты», – отмечает исследователь Университета национальной обороны Томас Линч, проводивший исследование об экстремизме в Средней Азии.

С начала 2017 года на Западе произошло несколько терактов, предположительно совершенных этническими узбеками, связанными с террористическими группировками.

В январе 2017 года 34-летний этнический узбек Абдулкадир Машарипов совершил нападение в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате чего погибли не менее 39 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

В апреле российские власти заявили, что 22-летний этнический узбек из Кыргызстана Акбарджон Джалилов устроил взрыв в санкт-петербургском метро, в результате которого погибли 14 человек и пострадали более 50. Сам нападавший также погиб.

Спустя несколько дней узбека Рахмата Акилова обвинили в совершении теракта в Стокгольме: четыре человека погибли и еще несколько получили ранения, когда водитель грузовика въехал в толпу пешеходов. Акилов, как сообщается, присягнул на верность ИГ.

На прошлой неделе в Нью-Йорке 27-летний узбек Абдурасул Джурабоев был приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в преступном сговоре с целью оказания материальной поддержки «Исламскому государству».

По меньшей мере семь узбеков в настоящий момент отбывают тюремные сроки в США по обвинениям в попытке оказать материальную помощь террористическим организациям.

В то время как власти США пытаются установить мотивы Саипова и определить, действительно ли он подвергся влиянию ИГ или действовал в одиночку, аналитики размышляют над причинами всплеска террористической активности узбеков в Европе и США.

Вашингтонский аналитик Халид Маджидьяр считает, что это связано с распространением пропаганды ИГ в Интернете.

«За последние три года ИГ создала обширную пропагандистскую сеть для радикализации и вербовки молодых мужчин. Судя по всему, среднеазиатские диаспоры, пусть и немногочисленные, особенно восприимчивы к пропаганде ИГ», – отметил он.

Линч в свою очередь полагает, что приток узбекских новобранцев из Средней Азии в Ирак и Сирию в последние годы позволил ИГ расширить свое влияние в регионе.

Из более 4000 бойцов из Средней Азии, сражавшихся на стороне ИГ на Ближнем Востоке, от 500 до 1500 были этническими узбеками. Большинство раньше работали в России и других странах Восточной Европы, указал Линч.

«Эти люди вступали в ИГ в огромных количествах, приезжая не напрямую из Узбекистана, а из стран, где они составляют меньшинство, имеют малооплачиваемую работу и живут в изолированных условиях – из России и некоторых других стран Восточной Европы, но преимущественно из России», – пояснил эксперт.