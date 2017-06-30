Власти США – о преступлениях на почве ненависти

ВАШИНГТОН – Более половины преступлений, совершенных жителями США на почве ненависти в течение 12 лет, не были зарегистрированы в полиции. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе федерального Бюро статистики в области правосудия (Bureau of Justice Statistics), который стал результатом требований группы адвокатов, призывающих власти обратить внимание на растущие трения между правоохранительными органами и общинами афро- и латиноамериканцев.

Согласно собранным бюро данным, за период времени с 2004 по 2015 годы в США было совершено примерно четверть миллиона актов насилия или оскорблений на расовой, этнической или религиозной почве. Если верить докладу, 125 тысяч из них не были заявлены в полицию.

Как правило, жертвы подобного обращения или не рассчитывают на восстановление справедливости, или не считают его таким уж важным, или полагают, что блюстители порядка все равно ничем им не помогут.

Доклад базируется на данных опроса, проведенного среди жителей страны. Это – один из этапов в программе мер, направленных на выявление более точной статистики в этой области.

Как раз в четверг руководство Министерства юстиции США провело совещание с представителями правоохранительных органов из разных городов и штатов. Они обсудили с приглашенными экспертами самые наболевшие вопросы касательно преступлений на почве ненависти, включая и отсутствие подтвержденных данных об их количестве. В числе выступавших был и Генеральный прокурор США Джефф Сешшнс.

Проведенное исследование показало, что вести статистику преступлений такого рода можно лишь весьма ограниченно, как отметил директор Центра по изучению нетерпимости и экстремизма Калифорнийского университета – Брайан Левин. «Многие жертвы, – указывает он, – по причинам личного или социального характера не сообщают о том, что они подверглись нападкам».

В качестве примера Левин приводит латиноамериканских иммигрантов, которые часто не хотят обращаться к властям, потому что не имеют иммиграционного статуса и боятся депортации.

Правозащитники и адвокаты, отстаивающие интересы таких людей, указывают на то, что проблема преступлений на почве ненависти будет расти по мере того, как администрация Трампа усиливает меры по соблюдению иммиграционных законов.