Главред «Новой газеты» сообщил о намерении вооружить журналистов

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что собирается вооружить сотрудников травматическим оружием на фоне нарастающего беспокойства из-за нападений на журналистов.

Муратов рассказал о своих планах спустя два дня после того, как на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали в студии.

По словам Муратова, газета закупит для журналистов травматическое оружие и научит их с ним обращаться, а также примет другие меры для обеспечения безопасности сотрудников.

Травматическое оружие, как правило, подразумевает пистолеты с резиновыми пулями.

Несколько журналистов «Новой газеты» были убиты или погибли при загадочных обстоятельствах, в том числе известный критик Кремля Анна Политковская, застреленная в 2006 году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане могут принимать те меры безопасности, какие считают необходимыми.