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Главред «Новой газеты» сообщил о намерении вооружить журналистов

После нападения на Фельгенгауэр газета собирается выдать сотрудникам травматическое оружие

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что собирается вооружить сотрудников травматическим оружием на фоне нарастающего беспокойства из-за нападений на журналистов.

Муратов рассказал о своих планах спустя два дня после того, как на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали в студии.

По словам Муратова, газета закупит для журналистов травматическое оружие и научит их с ним обращаться, а также примет другие меры для обеспечения безопасности сотрудников.

Травматическое оружие, как правило, подразумевает пистолеты с резиновыми пулями.

Несколько журналистов «Новой газеты» были убиты или погибли при загадочных обстоятельствах, в том числе известный критик Кремля Анна Политковская, застреленная в 2006 году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане могут принимать те меры безопасности, какие считают необходимыми.

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