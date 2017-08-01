Трамп пообещал «заняться» Северной Кореей

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп заверил, что угроза, исходящая от Северной Кореи, не останется без внимания.

«Мы займемся Северной Кореей. Мы сможем с ними справиться. Ими займутся. Мы со всем справимся», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в начале заседания кабинета.

Позднее пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс спросили, может ли ответ США включать первый удар по Северной Корее.

«Как мы уже много раз говорили, президент не будет объявлять о каких-либо решениях, но рассматриваются любые варианты», – ответила она.

В субботу, через день после испытания северокорейской ракеты, которая, по утверждениям Пхеньяна, способна долететь до любого уголка США, президент выступил с резкой критикой Китая, который является могущественным соседом Северной Кореи и ее единственным важным союзником.

«Я очень разочарован Китаем, – написал Трамп в Твиттере. – Они ничего не делают для нас с Северной Кореей, одни разговоры. Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось. Китай мог бы с легкостью решить эту проблему!»

Твиты Трампа сильно контрастировали с его похвалой в адрес китайского коллеги, председателя КНР Си Цзиньпина, которого он принимал в своем поместье Мар-а-Лаго в начале апреля.

Тогда Трамп выражал уверенность, что Си Цзиньпин сможет оказать адекватное давление на Пхеньян с целью деэскалации напряженности на Корейском полуострове.

Посол Китая в ООН Лю Цзеи отверг критику США. «В вопросе о денуклеаризации, установления мира и стабильности на Корейском полуострове есть две основных стороны – это КНДР и США», – сказал он.

Дипломат добавил, что именно Пхеньян и Вашингтон, «а не Китай, несут ответственность за то, чтобы процесс двигался, начал двигаться в правильном направлении».

Аналитик Джоэл Уит, который занимался проблемой распространения северокорейского оружия 20 лет, как в правительственных, так и неправительственных структурах, заявил: «Я бы сказал президенту Трампу перед его встречей с председателем Си: Не вкладывайте слишком много карт в эту колоду. Не ставьте на то, что эти парни окажут вам ту помощь, на которую вы рассчитываете, потому что этого не будет».

У Трампа были «совершенно нереалистичные ожидания от китайской стороны», – добавил Уит.

После испытания Пхеньяном второй межконтинентальной баллистической ракеты в минувшую пятницу, США ответили внезапными совместными испытаниями баллистических ракет с Южной Кореей. Кроме того, два американских бомбардировщика B-1B пролетели над Корейским полуостровом для демонстрации силы.

В среду США запустят межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боевой части с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, чтобы «проверить и подтвердить эффективность, готовность и точность оружейных систем», сообщило Командование глобальных ударов ВВС США.