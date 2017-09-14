Северная Корея обещает укрепить свою военную мощь

После введения Советом безопасности ООН новых санкций в отношении Северной Кореи власти КНДР пообещали удвоить усилия по отражению предполагаемой «угрозы американского вторжения».

МИД Северной Кореи назвал резолюцию ООН ущемлением законного права КНДР на самооборону, направленным на «полное удушение страны и народа путем широкомасштабной экономической блокады».

«КНДР удвоит свои усилия по укреплению ее мощи в деле охраны своего государственного суверенитета и права на существование, и сохранения мира и безопасности в регионе путем установления паритета с США», – сказано в коммюнике государственного северокорейского новостного агентства KCNA.

Ему вторит газета Rodong Sinmun, обвиняющая власти Южной Кореи в том, что они являются «марионеткой» Вашингтона, и критикующая официальный Сеул за то, что он дал Соединенным Штатам согласие на применение зарядов неограниченной мощности на своих ракетных боеголовках.

Между тем, организация 38 North, базирующаяся в Вашингтоне и ведущая, в частности, спутниковое наблюдение за военным потенциалом КНДР, сообщает, что в районе горы Мантап в Северной Корее отмечено появление крупных автотранспортных средств с горнодобывающим оборудованием. Аналитики 38 North делают вывод, что это может указывать на «подготовку других шахт для подземных ядерных испытаний в будущем».

Также, высокопоставленный чиновник в США, на условиях анонимности, сообщил агентству «Рейтер», что американские разведслужбы наблюдали, как, за последние двое суток, северокорейцы поменяли дислокацию одной из передвижных ракетных установок, что может указывать на подготовку к очередному ракетному запуску в ближайшие несколько дней.