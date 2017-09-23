Китай подозревает, что землетрясение в КНДР могло быть связано с новым ядерным испытанием

Соседи Северной Кореи заявили в субботу, что они зафиксировали небольшое землетрясение, магнитудой 3,4. Его эпицентр, предположительно, находился на территории КНДР.

Китай сомневается в том, что землетрясение носило естественный природный характер. Предыдущие небольшие землетрясения в Северной Корее были связаны с проведением ядерных испытаний.



Метеорологическое управление в Сеуле - столице Южной Кореи,оценило землетрясение как естественное, в то время как Китай назвал землетрясение «предположительным взрывом».



Тем не менее, в Пекине и Сеуле полагают, что эпицентр землетрясения находился вблизи места (не более 50 км), где 3 сентября КНДР провело шестое и самое мощное ядерное испытание.



Ранее власти КНДР заявили, что их страна может провести испытание водородной бомбы над Тихим океаном.