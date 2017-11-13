Северокорейский солдат ранен при побеге в Южную Корею

СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ – Северокорейские военные в понедельник открыли огонь и ранили своего солдата, который пересек совместно контролируемую зону на тщательно охраняемой границе и перебежал в Южную Корею. Об этом сообщили южнокорейские военные.

Северокорейские солдаты время от времени предпринимают попытки побега через границу. Но на этот раз речь идет о редком случае, когда солдат КНДР попытался бежать через Объединенную зону безопасности, где пограничники Севера и Юга стоят друг напротив друга на расстоянии нескольких метров.

В сообщении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что солдат сорвался со своего поста на северной стороне деревни Пханмунджом в Объединенной зоне безопасности и побежал на южную сторону. Он получил ранение в плечо и локоть и был доставлен в южнокорейскую больницу, сообщило министерство обороны в Сеуле. Пока неясно, насколько серьезны полученные им ранения, и почему он решил сбежать на Юг.

Южнокорейские военные услышали стрельбу и обнаружили раненого солдата с южной стороны границы, сообщил представитель министерства обороны Южной Кореи на условиях анонимности. Он отметил, что южнокорейские военные не открывали огонь по сопредельной территории.

Побег произошел на фоне усиления напряженности в связи с северокорейской программой разработки ядерного оружия, и может привести к усилению враждебности между Севером и Югом. Северная Корея обычно обвиняет Южную Корею в склонении ее граждан к побегу. Сеул отрицает эти обвинения.

После окончания Корейской войны 1950-1953 годов около 30 тысяч северокорейцев бежали в Южную Корею, хотя в большинстве случаев это происходило через Китай.

Деревня Пханмунджом на территории Демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, является тем местом, где было подписано соглашение о перемирии, остановившем Корейскую войну.

Демилитаризованная зона, которая находится под совместным контролем возглавляемого США командования ООН и Северной Кореи, охраняется с обеих сторон сотнями тысяч военнослужащих, находящихся в боевой готовности. Она укреплена заграждениями с колючей проволокой и противотанковыми ловушками. Предполагают, что на территории зоны установлено более миллиона мин.