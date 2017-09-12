Трамп о северокорейской проблеме: новые санкции – лишь малый шаг

Северная Корея во вторник подвергла жесткой критике решение Совета безопасности ООН о введении новых санкций против Пхеньяна и пригрозила Соединенным Штатам «величайшей болью» за их лидирующую роль в этом вопросе.

«Наша делегация самым решительным образом осуждает и категорически отвергает последнюю незаконную резолюцию Совета безопасности», – заявил представитель Северной Кореи Хан Дэ Сон на конференции по разоружению в Женеве. По его словам, Северную Корею вынуждают идти на «крайние меры». Правда, какими именно могут быть эти меры, посол не уточнил. Ранее, до принятия решения о санкциях, Пхеньян уже предупреждал США, что они «поплатятся» за усиление санкций.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам во вторник, что новые санкции – это лишь еще один малый шаг и «ничто по сравнению с тем, что в итоге необходимо сделать» по отношению к Северной Корее.

За исключением самой Северной Кореи, другие азиатские страны позитивно отреагировали на принятие нового пакета международных санкций, но многие по-прежнему скептически оценивают их результативность.

Новые санкции стали ответом на проведенное Пхеньяном 3 сентября предположительное испытание водородной бомбы

«Сегодня мы заявляем, что в мире никогда не примут Северной Кореи, обладающей ядерным оружием, – заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. – И сегодня Совет Безопасности заявляет, что, если северокорейский режим не остановит свою ядерную программу, мы сами примем меры, чтобы остановить ее», – добавила Хейли.