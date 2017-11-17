КНДР просит Россию позволить северокорейским трудовым мигрантам остаться в стране

Северная Корея попросила российский парламент помочь 3500 северокорейским трудовым мигрантам остаться в России, несмотря на новые санкции ООН. Об этом сообщило в пятницу агентство «Интерфакс» со ссылкой на российского депутата.

В соответствии с ужесточенными санкциями, введенными Советом Безопасности ООН 11 сентября в связи с баллистической и ракетной программами Пхеньяна, странам запрещается выдавать новые разрешения на работу гражданам Северной Кореи, но мигрантам с действующими разрешениями можно продолжать работу за границей.

Большинство из 30-40 тысяч северокорейских мигрантов, легально работающих в России, были наняты до вступления в силу новых санкций, и запрет на них не отразится, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра труда Максима Топилина.

Однако запрет может затронуть 3500 рабочих, которые подписали контракты только в сентябре, когда члены Совбеза, в том числе и Россия, проголосовали за новые санкции.

«Интерфакс» цитирует заявление депутата Казбека Тайсаева, члена группы дружбы Госдумы с парламентом Северной Кореи: «К нам официально обратилось посольство Северной Кореи, мы поддержали их, направили свои ходатайства по поводу того, чтобы этих людей оставили, чтобы они работали».

Даже если мигранты подписывали контракты после вступления запрета в силу, оформлением документов и подготовкой к переезду они занимались заранее, поэтому им можно позволить остаться, считает Тайсаев.

В резолюции ООН говорится, что санкции не распространяются на разрешения, «письменные контракты для которых были заключены до принятия резолюции».

Получить комментарий посольства КНДР в Москве сразу не удалось.