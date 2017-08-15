Что испугало Кима: эксперты - о причинах сдержанности лидера Северной Кореи

МОСКВА — 15 августа многие страны приготовились к тому, что Северная Корея, недавно угрожавшая Соединенным Штатам запуском ракеты в район острова Гуам, может предпринять нечто очень опасное. В практику Пхеньяна при Ким Чен Ыне вошло постоянное повышение ставок во внешнеполитической игре, а во вторник в обеих Кореях был еще и государственный праздник — День освобождения (в этот день в 1945 году Япония официально капитулировала и закончила колониальное правление Кореей, длившееся 35 лет). Государственные праздники зачастую отмечаются режимом на севере Корейского полуострова демонстрацией военной мощи.

Однако в этот день ничего не произошло — Ким Чен Ын лишь выслушал, согласно официальному сообщению из Пхеньяна, доклады своих генералов «о плане ракетного пуска в сторону острова Гуам с целью демонстрации силы и рекомендовал США отказаться от провокаций, чтобы разрядить напряженность».

Что именно повлияло на руководство Северной Кореи, которое в последнее время в ответ на обвинения со стороны международного сообщества в нагнетании напряженности нагнетало ее еще сильнее? Можно ли говорить о ключевой роли какого-то фактора в том, что Пхеньян, после многочисленных пусков ракет и заявлений о готовности к войне, проявил некоторую сдержанность?

Василий Головнин: Токио будет развивать свою ПРО

Руководитель бюро российского информационного агентства ТАСС, специалист по Дальнему Востоку Василий Головнин в интервью «Голосу Америки» рассказал, что в Токио следили за возможными шагами Северной Кореи с некоторым напряжением, но без паники: «Перспектива того, что четыре северокорейские ракеты пролетят над тремя японскими префектурами, как это было объявлено командующим стратегическими силами КНДР генералом Кимом - это, конечно, вызвало напряжение в Японии, но не панику, а некоторые дискуссии, что они могут сделать на этот счет. Такое бывало до сих пор один раз - в 1998 году, когда северокорейская ракета «Нодон» перелетела через северную часть японского острова Хонсю, главного острова. Вот тогда это вызвало в Японии шок, с которого начались все противоракетные усилия Токио - до этого у Японии противоракетной обороны практически никакой не было».

В Токио, по словам Василия Головнина, сейчас обсуждают надежность компонентов ПРО: «Их военно-морской компонент понятен - четыре корабля с системами наведения и слежения Aegis, которые могут сбивать ракеты в верхней точке их траектории. Но дальше стоит американский наземный компонент Patriot Advanced Capability, который вызывает у японцев некоторые сомнения. У него дальность перехвата невелика — 20 километров или чуть больше. У японцев несколько десятков таких комплексов. И, конечно, всю страну они ими прикрыть не могут. Я думаю, что эта угроза Северной Кореи запустить ракеты над территорией Японии приведет к оживлению дискуссии об укреплении противоракетной обороны, закупке новой техники, что японцы, конечно, и сделают».

Эксперт считает, что в первую очередь на режим в Пхеньяне повлияли недавние решения Совбеза ООН: «Северная Корея 5 августа столкнулась с санкциями совершенно нового типа, которые единогласно принял Совет Безопасности ООН - их поддержала и Россия, и, что главное, Китай. Прекращение закупок основных экспортных товаров в КНДР, которое предусматривают эти санкции, может привести к сокращению экспортных поступлений от трети до половины нынешних. Ситуация для Северной Кореи при том, что Китай эти санкции собирается выполнять, становится очень безрадостной — она встает перед угрозой многолетнего ослабления своей экономики, которая и так не столь крепка».

Вместе с тем, Василий Головнин констатирует, что угрозы Ким Чен Ына запустить ракеты в зону около острова Гуам были вполне в стиле этого руководителя: «Северная Корея и Гуам находились несколько дней буквально в центре внимания всего мира. Такой цели Ким и добивался, а теперь он отруливает назад, приглашает к переговорам и контактам. Я думаю, что вот это главная цель - тем более, что идут разговоры о том, что уже при Трампе некие дипломатические контакты состоялись. Есть люди в Вашингтоне, которые придерживаются мнения, что сил и мощи США достаточно, чтобы просто сдерживать северокорейскую ядерную угрозу. Ну, и, конечно, Ким Чен Ын ловит такие сигналы и надеется на переговоры».

Георгий Кунадзе: Главный фактор испуга для Пхеньяна — непредсказуемость Трампа

Бывший заместитель министра иностранных дел России, экс-посол России в Республике Корея Георгий Кунадзе уверен, что Ким Чен Ын всерьез опасается очень жестких действий со стороны Белого дома: «Он испугался. Он и вся его гоп-компания престарелых генералов. Я предвидел, что, скорее всего, они не решатся запускать ракеты в район Гуама именно потому, что они не знают, как отреагирует Трамп - непредсказуемый человек, который уже успел отметиться ракетным ударом по Сирии, по силам Асада. Ким не хочет в данном случае рисковать. Потому что мелкая провокация с запуском ракеты в воды рядом c Гуамом — мелочь, а если в ответ на это последует что-то серьезное, например, американцы собьют эту ракету, то это был бы, конечно, крайне неприятный сценарий».

Этот сдерживающий фактор, по мнению дипломата, будет действовать и дальше: «21 августа начинаются учения ежегодные американо-южнокорейские учения. Пхеньян в истерике, и он собирался ответить на эти учения, как я понимаю, запуском ракеты. Теперь запуск отменили, и вопрос, что они сделают вместо этого. Возможно, они поспешат провести очередное ядерное испытание, теоретически могли бы, но, я думаю, что они не сделают и этого».

При этом Георгий Кунадзе не считает последний раунд международных санкций критически болезненным для Северной Кореи: «Они под санкциями живут всю жизнь, они к ним привыкли. Ну, будет ограничен северокорейский экспорт, значит, не доберут миллиард долларов в год. Но санкции совершенно не касаются импорта. То есть, Китай, не нарушая этих санкций, может прекрасно продолжить поставки в Северную Корею нефти и газа. Оговорен запрет на создание новых совместных предприятий с участием иностранцев на территории Северной Кореи и с участием северных корейцев за границей, но при этом особо оговорено, что действующие предприятия могут продолжать функционировать. Это позволяет России и Китаю продолжить использовать, в частности, корейскую рабочую силу».

Экс-заместитель министра иностранных дел России также рассказал «Голосу Америки», какие у северокорейского режима есть пути получения валюты в обход санкций: «Существует так называемая Лига корейцев, проживающих в Японии, «Тёсэн Сорэн». В былые времена свыше 60% этнических корейцев, живущих в Японии, были членами этой организации. Сейчас численность ее сократилась, но это очень влиятельная организация, которая имеет разветвленные бизнес-интересы в японском регионе Кансай, в частности, контролирует залы игральных автоматов «пачинко» - это район городов Осака, Нагоя и прочих. Автоматы «пачинко» это деньги, в значительной мере скрытые от налогов, это чистая живая наличность. И эти деньги переправляются в Северную Корею, переправляются вполне активно».

Кроме того, продолжает Георгий Кунадзе, у Пхеньяна были явные валютные доходы от криминальной, а в России — и от кулинарной деятельности: «Северные корейцы раньше имели достаточно большой рынок наркотиков и фальшивых денег. Говорят, они с этой практикой покончили, но я в этом не уверен, не думаю, что они завязали полностью. Северные корейцы также имеют массу подставных фирм за границей: в частности, знаменитый корейский ресторан у метро «Добрынинская» в Москве принадлежит северокорейскому посольству. Они там зарабатывают деньги, частично для себя, а частично, конечно, отправляют на родину. Если все источники поступлений валюты в Северную Корею сложить, я думаю, получится очень приличная сумма».