США и Южная Корея провели военные учения в ответ на угрозу со стороны КНДР

Вечером во вторник представители администрации США подтвердили, что в ходе проведенного накануне в Северной Корее испытательного пуска действительно была запущена первая в истории этой страны межконтинентальная баллистическая ракета. Как заявил Белый дом, Соединенные Штаты готовы использовать «полный спектр имеющихся в нашем распоряжении возможностей в ответ на растущую угрозу» со стороны Пхеньяна.

Запуск ракеты официальные северокорейские СМИ назвали «подарком» США на День независимости 4 июля.

Во вторник американские и южнокорейские вооруженные силы провели демонстративные учения, обстреляв ракетами район неподалеку от восточного побережья Корейского полуострова.

Признав, что Пхеньян смог достичь определенных успехов в ракетных технологиях, американские эксперты тем не менее сомневаются, что властям КНДР удалось создать боевую часть ракеты, способную нести ядерный заряд. Тем не менее, в Вашингтоне уже заявили о том, что готовы обратиться в Совет безопасности ООН и при необходимости применить военные и дипломатические меры для того, чтобы остановить ядерную и ракетную программу Пхеньяна.