КНДР угрожает испытать водородную бомбу над Тихим океаном

Северная Корея в пятницу заявила, что может провести испытание водородной бомбы над Тихим океаном после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить страну.

Тем временем лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Трампа «умственно отсталым» и добавил, что президент США дорого заплатит за свои угрозы.

Ким Чен Ын не уточнил, какие именно меры он планирует принять в отношении США или Трампа, с которым они на протяжении нескольких недель обмениваются оскорблениями.

Однако министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в телеобращении, что КНДР может провести испытание водородной бомбы беспрецедентного масштаба над Тихим океаном.

При этом министр, беседовавший с журналистами в Нью-Йорке в преддверии запланированного на эту неделю выступления в ООН, отметил, что не знает точных планов Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР может принять в отношении США «жесткие контрмеры беспрецедентного уровня». По его словам, комментарии Трампа подтвердили, что ядерная программа – «верный путь».

Япония, единственная страна, пережившая ядерную атаку, назвала эту угрозу «абсолютно неприемлемой».

Тем временем северокорейское информагентство ЦТАК выступил с редкой критикой в адрес официальных китайских СМИ, заявив, что их комментарии по поводу ядерной программы КНДР нанесли ущерб двусторонним отношениям, и что Пекин, единственный влиятельный союзник Пхеньяна, принял сторону Вашингтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны отметил, что Кремль обеспокоен ситуацией, «связанной с достаточно грубыми и исполненными угроз заявлениями».

«В Москве по-прежнему призывают все заинтересованные стороны к сдержанности с тем, чтобы не провоцировать и дальше эту эскалацию», – подчеркнул Песков.



Пресс-секретарь Кремля указал, что в Москве по-прежнему «убеждены в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования северокорейской проблемы».

«Какая-либо иная развязка этого узла потенциально может иметь очень нежелательные и даже катастрофические последствия» – предостерег Песков.