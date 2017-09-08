Трамп предупредил, что военная сила США принесет КНДР «печальный день»

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп предупреждает, что «для Северной Кореи наступит очень печальный день», если США применят против нее военную силу.

Президент, выступая на пресс-конференции вместе с эмиром Катара Шейхм Сабазом аль-Ахмадом аль-Сабахом, ответил на вопрос журналиста словами: «Будем надеяться, нам не придется этого делать в отношении КНДР».

Трамп дважды отказался отвечать на вопрос о том, считает ли он приемлемым, чтобы Пхеньян сохранил ядерное оружие, но в «сдерживаемом» формате.

«Я с вами переговоры не веду, – сказал Трамп. – Возможно, у нас будет шанс вести переговоры с кем-то еще, но я, в отличие от прошлых администраций, свои переговорные позиции не раскрываю. Но могу сказать вам, что Северная Корея ведет себя плохо, и это нужно прекратить».

По словам Трампа, в течение последних 25 лет администрации США сталкивались с тем, что «на следующий день после достижения соглашения в КНДР начинаются новые работы, продолжающие развитие ядерной программы».

После выступления президента высокопоставленный представитель администрации Трампа выразил опасение, что сдерживать КНДР невозможно.

Чиновник отметил серьезный риск того, что лидер КНДР Ким Чен Ын неправильно просчитает реакцию США на свои провокации, и предупредил, что Пхеньяну не следует «недооценивать готовность Америки защищать себя и своих союзников».

Северная Корея утверждает, что в воскресенье провела успешное испытание водородной бомбы на полигоне Пунгери.

«Пока ничто не противоречит утверждениям Северной Кореи о том, что это была водородная бомба, – заявил высокопоставленный представитель властей США. – Однако однозначного заключения на этот счет у нас пока нет».

Главный заместитель директора по национальной разведке Сью Гордон в четверг заявила на саммите по безопасности: «Северная Корея всем досаждает. Складывается впечатление, что у нее неумолимо растущий потенциал, который растет с каждым днем, и она делает демонстративные жесты, доказывающие, что ее амбиции не беспочвенны».