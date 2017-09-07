Трамп не считает военное решение проблемы КНДР «предпочтительным вариантом»

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон больше не намерен терпеть поведение Северной Кореи, однако применение военной силы против Пхеньяна не является для него «предпочтительным вариантом».

После шестого и самого мощного ядерного испытания в КНДР Трамп побеседовал по телефону с рядом мировых лидеров.

Как сообщают в Белом доме, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в ходе телефонного разговора «принимать дальнейшие меры с целью достигнуть денуклеаризации Корейского полуострова».

«Г-н Си Цзьньпин хотел бы что-то предпринять. Посмотрим, удастся ли ему это. Но мы не станем мириться с тем, что происходит в КНДР», – сказал Трамп журналистам, не вдаваясь в подробности.

«Я убежден, что Си Цзиньпин на 100 процентов со мной согласен».

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он возможность военного ответа на действия КНДР, Трамп сказал: «Разумеется, для нас это не предпочтительный вариант, но посмотрим, что будет происходить».

Си Цзиньпин, от которого Трамп требует более активных шагов с целью сдерживания ядерной и ракетной программ КНДР, сказал американскому лидеру, что северокорейский вопрос необходимо решать путем диалога и консультаций.

США и Южная Корея призвали ООН ввести новые более жесткие санкции в отношении Северной Кореи после того, как в воскресенье она провела очередное ядерное испытание, заявив, что успешно протестировала водородную бомбу.

Вечером в среду министр финансов США Стив Мнучин дал понять, что, если Совбез ООН не примет достаточно решительные меры, Трамп поручит ему ввести санкции в отношении всех стран и организаций, торгующих с КНДР.

«Мы считаем, что необходимо подвергнуть КНДР экономической блокаде», – сказал Мнчуин журналистам, выступая на борту президентского самолета, возвращающегося из Северной Дакоты, где Трамп выступал с речью о налоговой реформе.

«У меня заготовлен указ, уже готовый отправиться на подпись президенту. Он даст мне полномочия… ввести санкции в отношении всех, кто торгует с КНДР», – сказал глава Минфина.

По словам Мнучина, Трамп рассмотрит указ «в надлежащий момент, дав ООН время что-то предпринять».

Он не уточнил никаких подробностей, в том числе о том, готов ли Трамп ввести санкции в отношении главного торгового партнера КНДР – Китая.

Согласно проекту резолюции, который оказался в среду в распоряжении агентства Reuters, США хотят, чтобы Совет безопасности ООН ввел нефтяное эмбарго для КНДР, запретил экспорт текстиля из страны и наем северокорейских рабочих в других странах, а также ввел визовые и финансовые санкции в отношении лидера страны Ким Чен Ына.

По словам дипломатов, Совбез также может рассмотреть вопрос о запрете рейсов единственной северокорейской авиакомпании.