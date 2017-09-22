Трамп пригрозил Ким Чен Ыну «невиданными испытаниями»

Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «сумасшедшим» после того, как в Пхеньяне заявили, что могут испытать водородную бомбу над Тихим океаном. Ким Чен Ын сделал такое заявление после предупреждения, что действия КНДР будут соответствовать угрожающей риторике американского президента и новым санкциям США.

Трамп ответил на заявления северокорейского лидера в пятницу, возобновив тем самым словесную войну, которая развернулась между двумя политиками в Твиттере.

«Ким Чен Ына из Северной Кореи, который, очевидно, сумасшедший, который внимания не обращает на голод или убийство своего народа, ждут никогда не виданные им испытания», - написал Трамп в Твиттере.

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал факт усиления напряженности между Вашингтоном и Пхеньяном, но добавил, что все более жесткая риторика и угрозы начать боевые действия, не перечеркивают возможности искать дипломатическое решение северокорейской ядерной проблемы.

«Мы сталкиваемся с вызовом, но наши дипломатические усилия не ослабевают», - сказал Тиллерсон в интервью телеканалу ABC News. - Мы ввели самые жесткие санкции, которые когда-либо разрабатывались против Ким Чен Ына».

Ранее 22 сентября Северная Корея заявила, что может провести испытание водородной бомбы над Тихим океаном. Это было сделано после того, как президент США, выступая на Генассамблее ООН, пригрозил «полностью уничтожить» КНДР.

В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Трампа «умственно отсталым» и добавил, что президент США дорого заплатит за свои угрозы.

В этом месяце Пхеньян провел шестое и крупнейшее ядерное испытание, но все его атомные устройства были взорваны под землей.

Согласно данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), последнее испытание ядерного оружия в атмосфере было проведено Китаем ранее 1980 года. США и Советский Союз проводили ядерные испытания в океане и в верхних слоях атмосферы вплоть до 1963-го года, когда был подписан договор о запрещении подобного рода испытаний.