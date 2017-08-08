The Washington Post: Пхеньян располагает ядерными боеголовками

Cеверной Корее удалось создать ядерную боеголовку, которая может быть установлена на баллистической ракете дальнего радиуса действия, считают аналитики Разведывательного агентства Министерства обороны США. Газета The Washington Post сообщила, ссылаясь на закрытый доклад Пентагона, что у американских военных пока нет данных об испытании этого устройства.

«(Разведывательное сообщество) считает, что Северная Корея создала ядерное оружие, которое предназначено для баллистических ракет, включая и ракеты межконтинентального класса», – приводит издание выдержку из доклада военной разведки.

В закрытом докладе, выпущенном 28 июня, подтверждаются также данные более раннего исследования американских спецслужб, пришедших к выводу, что в настоящий момент Пхеньян может располагать 60 ядерными боеголовками.

В начале июля этого года официальные лица США публично заявляли, что испытанная властями КНДР межконтинентальная баллистическая ракета может достичь целей на континентальном побережье США.

Одновременно о том, что Пхеньяну удалось создать ядерный боезаряд, заявили и в оборонном ведомстве Японии.

Представители Пентагона и Разведывательного агентства министерства обороны США отказались комментировать информацию The Washington Post.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна. По оценкам аналитиков, новые жесткие меры могут сократить экспортные поступления КНДР на миллиард долларов в год.