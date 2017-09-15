НАТО призывает дать глобальный ответ на новый ракетный запуск КНДР

Североатлантический альянс призвал дать глобальный ответ на новый ракетный запуск, произведенный Северной Кореей. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в пятницу в Твиттере:

«Запуск ракеты в Северной Корее - еще одно безрассудное нарушение резолюций ООН, серьезная угроза международному миру и безопасности. Это требует глобальной реакции».

В пятницу утром по местному времени Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Ракета достигла высоты 770 км, и пролетела расстояние в 3700 км - в том числе над островом Хоккайдо - и упала в море, сообщили японские и южнокорейские СМИ. Это расстояние соизмеримо с расстоянием до американского острова Гуам в западной части Тихого океана.

Ракетный запуск произошел спустя несколько дней после того, как Совбез ООН наложил дополнительные санкции на Пхеньян за проведение шестого ядерного испытания.

В пятницу, в 3 часа дня, в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проведет заседание и обсудит угрозу, связанную с северокорейским испытанием ракетного оружия. Совбез соберется по инициативе США и Японии.