НАТО призывает дать глобальный ответ на новый ракетный запуск КНДР

В пятницу СБ ООН проведет заседание, связанное с северокорейской ракетно-ядерной угрозой
Североатлантический альянс призвал дать глобальный ответ на новый ракетный запуск, произведенный Северной Кореей. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в пятницу в Твиттере:
«Запуск ракеты в Северной Корее - еще одно безрассудное нарушение резолюций ООН, серьезная угроза международному миру и безопасности. Это требует глобальной реакции».
В пятницу утром по местному времени Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Ракета достигла высоты 770 км, и пролетела расстояние в 3700 км - в том числе над островом Хоккайдо - и упала в море, сообщили японские и южнокорейские СМИ. Это расстояние соизмеримо с расстоянием до американского острова Гуам в западной части Тихого океана.
Ракетный запуск произошел спустя несколько дней после того, как Совбез ООН наложил дополнительные санкции на Пхеньян за проведение шестого ядерного испытания.
В пятницу, в 3 часа дня, в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проведет заседание и обсудит угрозу, связанную с северокорейским испытанием ракетного оружия. Совбез соберется по инициативе США и Японии.
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