СМИ: КНДР перевозит МБР в сторону западного побережья

Перемещение ракеты проводится ночью, сообщает южнокорейское издание со ссылкой на источники в разведке
Северная Корея переместила в сторону западного побережья объект, который, предположительно, является межконтинентальной баллистической ракетой.
Об этом сообщило во вторник южнокорейское издание Asia Business Daily со ссылкой на анонимный источник в разведке.
Перемещение ракеты началось в понедельник, через день после шестого ядерного испытания в КНДР, и происходило ночью, чтобы избежать стороннего наблюдения, говорится в публикации.
На западном побережье расположены пусковые установки, сооруженные для северокорейской ракетной программы.
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