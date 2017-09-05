СМИ: КНДР перевозит МБР в сторону западного побережья

Северная Корея переместила в сторону западного побережья объект, который, предположительно, является межконтинентальной баллистической ракетой.

Об этом сообщило во вторник южнокорейское издание Asia Business Daily со ссылкой на анонимный источник в разведке.

Перемещение ракеты началось в понедельник, через день после шестого ядерного испытания в КНДР, и происходило ночью, чтобы избежать стороннего наблюдения, говорится в публикации.

На западном побережье расположены пусковые установки, сооруженные для северокорейской ракетной программы.