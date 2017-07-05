Северная Корея объявила о способности новой ракеты нести ядерную боеголовку

Северная Корея заявила в среду, что недавно разработанная ею межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) может нести большую ядерную боеголовку.

Заявление Пхеньяна стало поводом для призыва к глобальным действиям, с которым выступил Вашингтон, который особо отметил, что США стремятся только к «мирной денуклеаризации Корейского полуострова».

Представитель Пентагона заявила, что военное ведомство пришло к выводу, что Северная Корея провела испытание МБР, которая, по мнению некоторых экспертов, способна достигать некоторых районов континентальной части США.

«Мы по-прежнему готовы защищать себя и наших союзников и использовать весь спектр имеющихся у нас возможностей для борьбы с растущей угрозой со стороны Северной Кореи», – сказала представитель Пентагона Дана Уайт.

При этом она добавила, что «Соединенные Штаты стремятся лишь к мирной денуклеаризации Корейского полуострова».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что испытание, проведенное накануне Дня независимости США, является «новой эскалацией угрозы» против США и их союзников, и пообещал принять решительные меры.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что благодаря успешному испытанию страна получила полный спектр стратегического оружия, который теперь включает атомную и водородную бомбы, а также МБР, сообщило государственное информагентство ЦТАК.

Ким Чен Ын добавил, что Пхеньян не будет вести переговоры с США об отказе от этого оружия, пока Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Северной Кореи, говорится в сообщении ЦТАК.

«Широко улыбаясь, он сказал официальным лицам, ученым и техникам, что американцам будет неприятно... получить такой "подарок" ко Дню независимости», – передало информагентство.

Испытание успешно подтвердило выполнение технических требований к новой МБР на стадии отделения ступеней, повторного входа боеголовки в атмосферу и управления боеголовкой на последней стадии полета, пишет ЦТАК.

Тиллерсон предупредил, что любая страна, которая принимает северокорейских работников, оказывает экономическую или военную помощь Пхеньяну или отказывается соблюдать санкции ООН, «помогает и является пособником опасного режима».

«Все страны должны публично продемонстрировать Северной Корее, что ее стремление к ядерному оружию не останется без последствий», – говорится в заявлении Тиллерсона.

Совет Безопасности ООН в среду соберется на внеочередное заседание по этому вопросу по требованию США, Японии и Южной Кореи.

Северокорейские государственные СМИ сообщили, что ракета «Хвасон-14» пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра. Полет продолжался 39 минут.

Некоторые аналитики на основе деталей полета делают вывод о том, что новая ракета имеет радиус действия более 8 тысяч километров, что позволяет ей достичь значительной части территории континентальных США. По их мнению, речь идет о значительном прогрессе в ракетной программе Пхеньяна.

Американский эксперт Джон Шиллинг является участником вашингтонского проекта «38 North» («К северу от 38-й параллели») по отслеживанию действий Северной Кореи. По его словам, запуск ракеты произошел раньше и оказался «гораздо более успешным, чем ожидалось».

Шиллинг считает, что уже через один-два года северокорейская МБР может достичь «минимальных возможностей боевого применения».