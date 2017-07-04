Северная Корея произвела очередной пуск баллистической ракеты

Северная Корея во вторник запустила баллистическую ракету из западного района страны в сторону моря у восточного побережья, сообщили южнокорейские военные.

Запуск состоялся накануне саммита лидеров «Большой двадцатки», который пройдет на этой неделе в Германии.

Полет ракеты продолжался примерно 40 минут, после чего она упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщило японское правительство, которое заявило решительный протест против явного нарушения резолюций ООН.

Ракета была запущена примерно в 03:40 по московскому времени с аэродрома в Панхёне, примерно в 100 километрах к северо-западу от Пхеньяна, сообщили южнокорейские военные.

Пентагон сообщил, что вооруженные силы США следили за полетом северокорейской ракеты, но пришли к выводу, что она не представляет угрозы Соединенным Штатам.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения нового ракетного испытания.

Президент Дональд Трамп подверг критике северокорейского лидера Ким Чен Ына в связи с запуском. «Этот парень не может найти что-то получше, чем он мог бы заняться? – написал он в Твиттере. – Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут мириться с этим дальше».

Трамп также призвал крупнейшего союзника Северной Кореи, Китай, принять жесткие меры в отношении КНДР, чтобы «покончить с этим абсурдом раз и навсегда».

Это первый ракетный запуск в КНДР с тех пор, как в начале июня Пхеньян запустил несколько крылатых ракет.

Он состоялся накануне саммита «Большой двадцатки», который пройдет 7-8 июля, в ходе которого лидеры США, Китая, Японии и Южной Кореи, как ожидается, будут обсуждать меры, направленные на обуздание ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Пхеньян работает над созданием ракеты, способной нести ядерную боеголовку и нанести удар по территории США.

Ранее на этой неделе Северная Корея стала ключевой темой телефонных разговоров президента США Дональда Трампа и лидеров Китая и Японии.

Ракетный запуск также состоялся за несколько часов до начала торжеств по случаю Дня независимости в США.