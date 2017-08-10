Северная Корея изложила план ракетных стрельб в районе Гуама

Пхеньян заявил, что может запустить четыре ракеты, которые упадут в нескольких десятках километров от территории США в Тихом океане
Северная Корея в четверг изложила план ракетных стрельб в районе американской территории Гуам в Тихом океане.
Пхеньян заявил, что заканчивает разработку планов пуска четырех ракет средней дальности, которые должны пролететь над Японией и упасть в 30-40 километрах от Гуама, преодолев расстояние более 3 тысяч километров.
На острове Гуам проживают около 163 тысяч человек. Здесь же расположена американская военная база, включающая эскадру подводных лодок, авиабазу и группу Береговой охраны.
«Вести нормальный диалог с таким парнем, лишенным разума, невозможно. С ним можно работать только с помощью абсолютной силы», – заявило северокорейское государственное информагентство ЦТАК, имея в виду президента США Дональда Трампа.
Военные завершат разработку плана в середине августа и будут ожидать приказа северокорейского лидера Ким Чен Ына, говорится в сообщении ЦТАК со ссылкой на командующего стратегическими силами Корейской народной армии генерала Ким Нак Кёма.
Хотя Северная Корея регулярно угрожает уничтожением США и их союзников, это сообщение содержит нетипично много деталей.
Почетный профессор японского Университета Кэйо Масао Оконоги считает, что своим сообщением Пхеньян уведомляет об изменениях программы своих ракетных испытаний, а не угрожает атакой.
«Я полагаю, что своим сообщением они говорят, что планируют перенести ракетные испытания из Японского моря в районы в окрестностях Гуама, – заявил он Reuters. – Выступая с таким уведомлением заранее, они также посылают скрытый сигнал, что на самом деле не собираются нападать».
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