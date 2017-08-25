Северная Корея обстреляла Японское море

Предположительно был произведен тестовый пуск баллистической ракеты
Северная Корея произвела пуски предположительно нескольких баллистических ракет малого радиуса действия, которые упали в Японское море на расстоянии примерно 250 км от берега.
О том, что это баллистические ракеты сообщили некоторые южнокорейские и японские информагентства, однако пока эта информация официально не подтверждена.
Это первые ракетные пуски с 28 июня, когда КНДР испытала баллистическую ракету, потенциально способную достичь территории США на американском континенте.
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