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Северная Корея обстреляла Японское море

Предположительно был произведен тестовый пуск баллистической ракеты

Северная Корея произвела пуски предположительно нескольких баллистических ракет малого радиуса действия, которые упали в Японское море на расстоянии примерно 250 км от берега.

О том, что это баллистические ракеты сообщили некоторые южнокорейские и японские информагентства, однако пока эта информация официально не подтверждена.

Это первые ракетные пуски с 28 июня, когда КНДР испытала баллистическую ракету, потенциально способную достичь территории США на американском континенте.

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