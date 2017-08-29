Северокорейская ракета пролетела над Японией

Утром 29 августа Северная Корея произвела запуск ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в море на расстоянии примерно 1,180 км от берега острова Хоккайдо.

В последний раз подобный инцидент произошел в 2009 году.

США, Южная Корея и Япония считают, что это было испытание баллистической ракеты, в то время как Северная Корея заявила, что ракета доставляла спутник связи на орбиту.

Военные Южной Кореи сообщили, что ракета была запущена около 6 утра местного времени с территории в районе Пхеньяна.

Ракета преодолела 2,700 км на высоте около 550 км.

«Это беспрецедентная, серьезная и опасная угроза нашему народу», - сказал представитель японского правительства Ёсихидэ Суга.

Суга заявил, что запуск ракеты является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, пообещав выработать совместный с США И Южной Кореей ответ на действия Северной Кореи.

Представитель Пентагона также подтвердил, что северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и не представляла угрозу для Соединенных Штатов, отметив, что США продолжают сбор информации о запуске ракеты.

Очередной запуск ракеты ознаменовал резкое обострение напряженности на Корейском полуострове, вызванное разработкой Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет в нарушении санкций ООН.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в начале августа угрожал запустить четыре ракеты в район американской территории Гуам, что привело к всплеску региональной напряженности, когда президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты ответят на угрозы Северной Кореи «огнем и яростью».