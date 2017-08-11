Жизнь в Лос-Анджелесе идет своим чередом, несмотря на угрозы КНДР

Лос-Анджелес - Многим жителям и гостям Лос-Анджелеса, проводящим последние дни лета на знаменитом пирсе Санта-Моники, даже трудно представить ядерную угрозу, зреющую по ту сторону Тихого океана.

Мысли о кризисе вокруг Северной Кореи беспокоят Лилит Гилад:

«Да, я волнуюсь. Я думаю, что эта угроза – реальная. У меня есть дети, и я не хочу, чтобы произошло что-то плохое».

Бряцание оружием продолжается между Северной Кореей и Соединенными Штатами на фоне усиления международной напряженности. Пхеньян утверждает, что уже имеет в своем арсенале межконтинентальную баллистическую ракету, способную донести ядерный заряд до западных штатов США.

«Я думаю, что самое пугающее в этой ситуации – это то, что между сторонами нет уравновешенного человека», – считает турист из Австралии Скотт Гиббонс. Угроза военного столкновения, тем не менее, не испортила его отпуск.

«В любой момент жизни может произойти все, что угодно, и, если об этом беспокоится каждую секунду, радости от жизни не будет никакой», – поясняет он.

Гостья Лос-Анджелеса Фелиша Уокер разделяет позицию туриста из Австралии.

«Я несколько беспокоюсь, но я уповаю во всем на Бога, поэтому верю, что все будет хорошо», – говорит женщина.

В двадцати километрах от пирса Санта-Моники, на самой окраине Лос-Анджелеса, расположен этнический район «Корея-таун». В округе, куда он входит, проживает самая большая в США диаспора выходцев из Кореи.

Житель «Корея-таун» Янг Жа Бэ обеспокоен ядерной программой Северной Кореи и угрозой ракетного нападения, исходящей от Пхеньяна.

«Мы должны напасть первыми, мы должны что-то сделать, – говорит он. – Северная Корея не имеет представления, с кем она связалась, мы не позволим им нанести нам вред».

Дэниел Сон больше переживает из-за положения своих родственников в Южной Корее:

«Я думаю, для них угроза еще больше – Южная Корея намного ближе к Северной, чем мы».

Друг Дэниела Сона – американец китайского происхождения Дэвид Ли – не разделяет опасений из-за Северной Кореи.

«Даже учитывая то, что Северная Корея уделяет много внимания своей армии, они не настолько глупы, чтобы действительно на нас напасть. Они знают, что, если сделают это, весь мир погрузится в хаос», – считает юноша.

Мнения о том, способен ли президент США Дональд Трамп удержать ситуацию под контролем, столь же разнообразны, сколь разнообразен и этнический состав населения Лос-Анджелеса и его пригородов.

«Да, я уверен в этом», – говорит Бэ.

Его друг Ли гораздно более сдержан: «Он – далеко не лучший кандидат для решения проблемы между нашими странами».

Пока жизнь в Лос-Анджелесе идет своим чередом. Но жители и гости города продолжают внимательно следить за новостями из Вашингтона и по другую сторону Тихого океана.