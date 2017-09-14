Северная Корея выпустила ракету в сторону Японии

Северная Корея в пятницу утром по местному времени произвела очередной запуск ракеты неизвестной модификации. Ракета пролетела над территорией Японии и упала в море, преодолев расстояние приблизительно в 3600 км.

Южнокорейские и американские военные анализируют детали запуска. Об этом вскоре после сообщений о действиях КНДР заявили в Управлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. По информации агентства Yonhap, ракета достигала максимальной высоты полета в 770 км.

Как и в случае с запуском баллистической ракеты 29 августа ракета, запущенная в пятницу пролетела над островом Хоккайдо в Японии и приземлилась в воды Тихого океана.

В четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Великобритании, выразил надежду, что Китай придет к решению об использовании нефтепоставок в КНДР в качестве «мощного инструмента» с целью убедить Северную Корею пересмотреть ее нынешний курс.

Во время визита в Лондон, где он встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном, Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты хотели видеть гораздо более жесткие санкции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи, нежели те, что были приняты в прошлый понедельник:

«Понятно, что добиться полного эмбарго на нефть через Совет Безопасности ООН будет очень сложно, – сказал он. – Фактически речь пойдет только о Китае, потому что только Китай поставляет практически всю нефть Северной Корее», – добавил Тиллерсон на совместной пресс-конференции с Джонсоном.