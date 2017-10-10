СМИ: хакеры из КНДР похитили военные планы США и Южной Кореи

Северокорейские хакеры, возможно, похитили большое количество засекреченных военных документов, в том числе последний план боевых операций Южной Кореи и США, заявил законодатель из правящей партии Южной Кореи, на которого ссылается агентство «Рёнхап».

Как заявил представитель Демократической партии Ли Чоль Хи со ссылкой на неназванный источник в минобороны этой страны, из интегрированной базы данных похитили пакет военных документов объемом 235 гигабайтов. По данным агентства «Рёнхап», содержание 80 процентов документов пока не идентифицировано. Сообщается также, что взлом произошел в сентябре прошлого года.

Как передает агентство, Пхеньян отрицает ответственность за кибератаки, обвиняя Сеул в их «фабрикации».

Ни Ли Чоль Хи, ни его представители пока не отвечают на запросы о комментариях.

Пентагон заявил, что в курсе этих сообщений, но не будет комментировать информацию о предполагаемой хакерской атаке.

«Хотя я не буду давать комментариев по вопросам, связанным с разведкой или конкретными случаями кибервторжения, я могу заверить вас, что мы уверены в безопасности наших оперативных планов и нашей способности справиться с любой угрозой со стороны КНДР», – заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона полковник Роберт Мэннинг.