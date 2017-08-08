Северная Корея ответила на угрозы Трампа

Северная Корея завляет, что «серьезно изучает» план нанесения военного удара по американскому острову Гуам
Спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп публично заявил, что любая угроза США со стороны Cеверной Кореи будет встречена «огнем и яростью», в Пхеньяне собщили, что «серьезно рассматривают» план нанесения ракетного удара по американской территории Гуам.
Представитель Корейской народной армии в официальном сообщении, распространенном северокорейским информационным агентством KCNA, заявил, что план удара «будет реализован последовательно и многоступенчато в любой момент», как только будет принято решение северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Ещё один представитель северокорейской армии заявил, что КНДР может начать превентивную операцию, если Соединенные Штаты прибегнут к провокации.
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