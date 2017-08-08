Северная Корея ответила на угрозы Трампа

Спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп публично заявил, что любая угроза США со стороны Cеверной Кореи будет встречена «огнем и яростью», в Пхеньяне собщили, что «серьезно рассматривают» план нанесения ракетного удара по американской территории Гуам.

Представитель Корейской народной армии в официальном сообщении, распространенном северокорейским информационным агентством KCNA, заявил, что план удара «будет реализован последовательно и многоступенчато в любой момент», как только будет принято решение северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ещё один представитель северокорейской армии заявил, что КНДР может начать превентивную операцию, если Соединенные Штаты прибегнут к провокации.